VIDEO: Šéfkuchař za pultem. Zdeněk Pohlreich obsluhoval v trutnovském Kauflandu

/FOTOGALERIE/ To byl servis! Kdo si přišel koupit v sobotu do trutnovského Kauflandu maso, sýry, pomazánky či jiné lahůdky, narazil na známou osobnost za pultem. V den, kdy Kaufland slavil 20 let v Trutnově, dostala obsluhující směna atraktivní posilu, proslulého šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha. Ten je tváří obchodního řetězce, který v České republice provozuje 133 prodejen.

Zdeněk Pohlreich v trutnovském Kauflandu. | Video: Jan Bartoš