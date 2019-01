VÝCHODNÍ ČECHY - Vydělávat pouze na vydávání knih podle nakladatelů ve východních Čechách nelze. Aby se regionální vydavatel vůbec uživil, musí vlastnit ještě například knihkupectví nebo tiskárnu.

Nákup knih | Foto: DENÍK

Příkladem je například nakladatelství Oftis z Ústí nad Orlicí. Z poloviny trží za prodej knih, z poloviny firmě vydělává tiskárna, řekl spolumajitel Karel Kábrt.

"Ve vydavatelství tržby moc nerostou. Poměr tržeb byl v minulosti ve prospěch tiskárny. Ale jsme malá tiskárna, která nemůže ve velkém tisknout dobře placené letáky do schránek," uvedl Kábrt. Oftis, které za téměř 15 let vydalo kolem 200 knih, víc prodává tituly o historii. O dějepisné příběhy mají čtenáři trvalý zájem. "I když knihy se dnes už tolik neprodávají, část lidí se literaturou nasytila, část lidí v rámci hektické doby přestala mít čas na čtení," dodal Kábrt.

Podle nakladatelů není umění knihu vydat, ale prodat. Vydavatel má z prodejní ceny polovinu, zbytek se rozdělí mezi distributory a marži knihkupců, řekl majitel orlickoústeckého vydavatelství Flétna Martin Leschinger.

Krajská nakladatelství vydají v jednom nákladu stovky i přes dva tisíce kusů. Když se titul prodá do roka, je to podle nakladatelů úspěch. Prodej knih však trvá i řadu let, řekl Jiří Razskazov, majitel nakladatelství a knihkupectví Helios z Pardubic.

"Dříve jsme začínali na čtyřtisícovém nákladu, dnes, když děláme náklad 2000 až 2500, tak je to krása. Stejně pak musíme počítat s tím, že budeme knihy prodávat pět sedm let," uvedl Razskazov.

Helios vydává především obrazové publikace Pardubic, na pultech se objevil historický průvodce Pardubic, moderní architektura Pardubického kraje nebo kniha o místním hokeji.

"Pořád jsou lidé, firmy, kteří jsou ochotní na knihu mapující historii a současnost regionu přispět. Bez sponzorů by prodejní cena byla absurdní. Vydávání knih není na zisk," řekl Razskazov s tím, že vydání knihy vzpomínek pardubických fotografů přijde až na 700.000 korun. Část nákladu si objednal Pardubický kraj jako prezentační publikaci, dodal Razskazov.

Kromě publikací o regionu se nakladatelé stále více zaměřují na knihy, které mají nadregionální přesah a mohly by oslovit více čtenářů. Oftis se například chystá vydat Toulky historií sexu a erotiky, Flétna před Vánocemi vydá titul Velké okamžiky ledního hokeje.