Po dalším zpřísnění restrikcí bojují podniky v gastronomii o holé přežití. „Není už přitom podstatný rozdíl, jestli jsme ve čtvrtém, nebo pátém stupni protiepidemického systému (PES), dopady jsou obdobné,“ soudí Martina Ferencová, ředitelka Českého svazu pivovarů a sladoven (ČSPS).

Dodavatelé v problémech

Vláda zatím restauracím a hospodám poskytuje kompenzace ve výši 40 procent nákladů. Podle svazu ovšem hostinským pokryjí pouze část mzdových nákladů a polovinu nájemného. Většinu nákladů si tak nadále hradí ze svého. „A část z nich na to v současné situaci jednoduše nemá. Proto je potřeba navýšit kompenzace na úroveň 60 procent nákladů, jinak česká ekonomika utrpí výraznou ztrátu. Mnoho podniků bude nuceno zavřít a propustit své zaměstnance,“ říká Ferencová.

V gastronomii je v Česku zaměstnáno 150 tisíc zaměstnanců a podniká 40 tisíc podnikatelů. Společně s nimi se potápějí i dodavatelské firmy, včetně pivovarů. Vláda by se proto podle Ferencové měla zabývat i funkčním kompenzačním programem pro ně. Malé pivovary, které jsou závislé na prodeji čepovaného piva, totiž na ně ve většině případů nedosáhnou.

Svaz proto apeluje na vládu, aby zvážila udržení provozu gastronomie i ve čtvrtém stupni PES, podobně jako nově fungují maloobchod a služby.

Díky programu Bezpečná restaurace jsou prý návštěvníci gastro zařízení i během šíření koronavirové nákazy dostatečně chráněni. „Je to ostatně lepší, než aby lidé pořádali rodinné oslavy a večírky v domácím prostředí. Dle epidemických dat je dlouhodobě největší riziko nákazy doma, v práci a ve škole, ne v restauraci,“ poukazuje Ferencová.

Podle ČSPS je nutné také zjednodušit proces získání kompenzací. Po vzoru jiných zemích by mělo – namísto složitých formulářů a potvrzení – stačit čestné prohlášení.

Okénka jsou prodělečná

K výzvě pivovarů a sladoven se připojila i pražská restaurace Červený jelen. Současná vládní pravidla jí podle jejího majitele nedávají šanci přežít do jara.

„Možná se současnou kompenzací vystačíte, pokud nemáte úvěr. Stabilitu a spravedlivost by přinesla až kompenzace 60 % tržeb. Ti hospodští, kteří nedokážou svůj provoz zadotovat, prostě skončí,“ soudí provozovatel Luboš Kastner, který je zároveň členem představenstva Asociace malých a středních podniků.

Při otevírací době do 22 hodin se podle něj podniky mohou dostat na úroveň 50 až 60 % svých běžných tržeb. „Mít otevřeno do 20 hodin je prodělečné, prodělečné je i výdejní okénko. A rozvozy jídel si účtují 30 procent z ceny každého z nich,“ konstatuje hospodský.

Připravuje se nový záchranný program

Jestli mají restaurace a hospody přežít do jara, je podle něj nutné, aby bylo otevřeno alespoň do 22 hodin. „Riziko kontaktů je srovnatelné jako do 20 hodin,“ tvrdí Kastner. „Nejsme ale slepí, chápeme, že k nějakému kontaktu dochází. Jsme schopni se chovat zodpovědně i při všech omezeních. Potřebujeme vládě vysvětlit, že restaurace není bar. Myslí si, že to u nás funguje jako v klubu Techtle Mechtle. To ale není pravda, lidé u nás sedí u stolu, maximálně si dojdou na záchod, nepostávají nikde v hloučcích,“ popisuje.

Ve svém podniku, který sdružuje jednu restauraci v Praze a pět v Plzni, od jara propustil pětinu zaměstnanců. Více už nemůže, jelikož by v případě náhlého otevření nemohl provoz zvládnout.

Vláda mezitím chystá nový „covidový“ program. Pomoci má všem uzavřeným provozovnám, jako jsou například kina, bazény, fitness centra nebo obchody.

„Předpokládám, že jej vláda projedná na svém prvním zasedání v novém roce,“ prozradila mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Štěpánka Filipová. „Výši kompenzací ale netuším, záleží, v jaké podobě je kabinet schválí,“ uzavřela.