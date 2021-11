Už od dětství se jí obloukem vyhýbáme, aby nás nepopálila. Na zahradě ji mít nechceme, protože ji vnímáme jako něco, co se objevuje jen na neudržovaných prostranstvích. Kopřivu bychom ale rozhodně neměli odsuzovat jako otravný plevel.

Kopřivový čaj. Přelejeme hrst čerstvé kopřivy (nebo 2 lžičky sušené) vroucí vodou a necháme cca 10 minut vyluhovat. Poté přecedíme | Foto: Pixabay.com

Míváme tendenci přehlížet to, co máme přímo pod nosem. Je to i případ kopřivy, kterou vezmeme na milost maximálně do velikonoční nádivky nebo do čaje. Její využití je ale mnohem širší. Do doby, než se budeme moct těšit z našich oblíbených bylinek, jako jsou bazalka nebo dobromysl, ji můžeme místo nich použít při vaření. Její účinky ale ocení i naše pleť a vlasy…