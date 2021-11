Připravte si doma zdravé müsli tyčinky

Barbora Štětinová





Praktická svačina na cesty, zdravý pamlsek, výborné řešení, když máte chuť na něco, ale nevíte, co přesně by to mohlo být. Tyčinky z obchodu často nebývají o nic zdravější než sušenky, přitom je velmi snadné připravit je doma. Pusťte se do práce a inspirujte se přitom recepty z časopisu Gurmet.

Místo vody můžete použít ovocný džus, který se hodí k ostatním surovinám | Foto: Deník/archiv

Základní recept Asi 1 hodinu před přípravou namočte do vody 200 g sušeného ovoce. Pak ho slijte, jemně vymačkejte a nasekejte na kousky (tenhle krok je důležitý, nenamočené ovoce by při pečení příliš vyschlo a drobilo by se). V pánvi nasucho opečte 200 g ořechů a poté 200 g ovesných vloček. Ořechy nasekejte nahrubo, asi třetinu vloček rozmixujte najemno, pomůže to konzistenci „těsta“. V míse smíchejte ovoce, vločky i ořechy, přidejte 120 g tekutého medu a důkladně promíchejte. Zapékací misku o velikosti 20x20 cm vyložte pečicím papírem. Zdravé a chutné. Těmito recepty zaženete hlad bez výčitek Přečíst článek › Směs vsypte do pekáčku, jemně si naolejujte ruku rostlinným olejem a důkladně müsli upěchujte. Pečte v troubě předehřáté na 180 ºC asi 20 minut. Směs nechte vychladnout a pak ji ostrým nožem nakrájejte na tyčinky. Tropické Do směsi použijte 200 g sušeného tropického ovoce (ananas, papája, mango, kiwi…) a kokosu v libovolném poměru. Ovoce namočte a podle základního receptu připravte vločky, opečte 200 g kešu nebo para ořechů (či jejich kombinace) a nasekejte je. Připravené suroviny vsypte do mísy a dokončete tyčinky podle základního receptu. Benefit pro nové předplatitele: e-kniha o imunitě v PDF podobě (v případě koupě předplatného na 3 a 12 měsíců) Brusinkové s bílou čokoládou Do směsi použijte 120 g brusinek, které namočte do brusinkového džusu. Pak je slijte, zlehka vyždímejte a nasekejte. Podle základního receptu připravte vločky, opečte 200 g mandlí a nasekejte je. Vydatně, zdravě, levně. Polévka podporuje trávení, poctivý vývar léčí Přečíst článek › Připravené suroviny vsypte do mísy, přidejte ½ lžičky vanilkového extraktu, 80 g nasekané bílé čokolády a dokončete tyčinky podle základního receptu. Kakaové s banánem a pekany Do směsi použijte 150 g datlí, které namočte do vody. Pak je slijte, zlehka vyždímejte a nasekejte. Podle základního receptu připravte vločky, opečte 200 g pekanových ořechů a nasekejte je. Připravené suroviny vsypte do mísy, přidejte 1 malý rozmačkaný banán a dokončete tyčinky podle základního receptu. S kořeněnými ořechy a rumovými rozinkami Do směsi použijte 200 g rozinek, které namočte do rumu. Podle základního receptu připravte vločky. Jablka jsou zdravá a chutnají i v tekuté formě. Vyrobte si ocet nebo sirup Přečíst článek › Na trošce másla opečte 200 g oblíbených ořechů (lískové, vlašské, pistáciové, mandle, kešu…) v libovolném poměru a na pánev k nim přidejte ½ lžičky skořice, ¼ lžičky mletého kardamomu, ¼ lžičky mletého badyánu a špetku strouhaného muškátového oříšku. Pak ořechy nasekejte. Připravené suroviny vsypte do mísy a dokončete tyčinky podle základního receptu. Místo vody můžete použít ovocný džus, který se hodí k ostatním surovinám. Třeba pomerančový nebo ananasový. Gurmet - neodolatelný český originál. Skvělé recepty, rozhovory s odborníky, ověřené informace a cenné tipy. Časopis Gurmet patří dlouhodobě na špičku mezi gastronomickými tituly. Zároveň není jen další kuchařkou, sleduje aktuální trendy v gastronomii a životním stylu. Reaguje tak nejen na rostoucí zájem lidí o to, co jíme a co bychom měli či mohli jíst, ale také na prudký rozvoj v gastropodnikání v posledních letech. Našim čtenářům přinášíme vedle originálních a vyzkoušených receptů také rozhovory, reportáže, osobní zpovědi a příběhy lidí, kteří jsou v této oblasti aktivní a inspirativní.

