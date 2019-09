Jisté je, že podvodníci se čas od času pokoušejí získat přístup do internetového bankovnictví možných obětí. Vytvářejí proto například falešné přihlašovací stránky, které na první pohled vypadají docela věrohodně. Jenže takovými nejsou.

Václav Zubr, bezpečnostní expert společnosti Eset vám poradí, jak poznáte, že se k internetu přihlašujete bezpečně.

Poprvé, do internetového bankovnictví nepřistupujte z vyhledávače nebo reklamy, ale jen přes oficiální stránky konkrétní finanční instituce. Reklamu totiž útočníci rádi zneužívají, aby vyhlídnutou oběť přesměrovali na falešné weby. Dobře si proto prohlédněte úvodní stránku. Měla by být šifrovaná, tedy v adresním řádku by měla začínat písmeny https a zeleným znakem zámečku.

Podruhé, pokud je možné, zapněte si dvoukrokové ověřování totožnosti. V takovém případě musíte své přihlášení ověřit nejen heslem, ale také kódem z krátké textové zprávy nebo aplikace. Díky tomu si ochráníte přístup ke svým úsporám mnohem účinněji. V neposlední řadě je dobré mít v počítači spolehlivý bezpečnostní program, který vás bude varovat před vším podezřelým.