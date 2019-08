K nahlášenému požáru auta po dopravní nehodě vyjížděli v úterý brzy po poledni všechny složky integrovaného záchranného systému. K dopravní nehodě došlo na silnici č. 324 v katastru části Skochovice.

Auto začalo po nehodě hořet, pomohli další řidiči. | Foto: HZS Královéhradeckého kraje

Osobní vozidlo mělo podle zpráv hasičů po nárazu do stromu začít hořet. Jedna zraněná osoba byla z vozidla vysvobozena před příjezdem hasičů na místo události, požár byl také již částečně uhašen, a to hasicími přístroji kolemjedoucích řidičů. Zraněnou osobu si po svém příjezdu převzali do péče zdravotničtí záchranáři.