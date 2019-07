K požáru ještě neposečeného pole s obilím, za kterým pravděpodobně stál odhozený nedopalek cigarety, spěchali ve středu hasiči k obci Chomutice. Plameny se jim naštěstí podařilo brzy zlikvidovat, takže škoda je minimální.

Odhozený nedopalek zažehl oheň, který mohl spálit ještě neposečené pole. | Foto: HZS Královéhradeckého kraje

Nadcházející předpověď, která slibuje horké počasí, by mohla opět zvýšit riziko vzniku požárů v přírodním prostředí. „Lidé by se zejména měli vyvarovat použití zdrojů otevřeného ohně v přírodě, nekouřit v okolí lesního nebo travního porostu, neodhazovat nedopalky a oheň by se měl rozdělávat pouze na místě k tomu určeném a v bezpečné vzdálenosti od lesa. Při opuštění ohniště se pak musí všichni ujistit, že je řádně uhašené dostatečným množstvím vody, je vychladlé a nedoutná," vyjmenovává bezpečnostní zásady mluvčí hasičů Martina Götzová.