Plocha požáru byla asi 300x500 m, vrtulník byl s bambivakem vysílán nad nejhůře dostupná místa. Na místě bylo k dispozici ze zásahové techniky 10 cisteren, některé byly použity pro plnění bambivaku pro letecké hašení. "Plnění vaku bylo zajišťováno v místě za pomoci dobrovolných jednotek. Posádka vrtulníku provedla celkem 13 shozů, než se vrátila na základnu. Při lesních požárech hrozí riziko skrytého šíření ohně kořenovým systémem, které je nyní větší, protože panuje velké sucho. Zasažená místa proto bylo důležitnutné prolít velkým množstvím vody.

Po necelých dvou hodinách byl požár lokalizován, jednotky dále pracovaly na uhašení ohnisek a prolévání prostoru vodou," dodala k k likvidaci požáru mluvčí hasičů.

Poté, co padla tma, byl už pohyb v prudkém zalesněném terénu pro hasiče příliš nebezpečný. Práce byly přerušeny do dnešního rána. Na místě zůstala na dohled místní dobrovolná jednotka. Za světla se na místo dnes vrátil i vyšetřovatel hasičů, který zjišťuje rozsah škod i možnou příčinu ohně.

Při události zasahovali profesionální hasiči ze stanic Náchod a Jaroměř, dále se na likvidaci požáru podílely dobrovolné jednotky z Velké Jesenice, Červeného Kostelce, Nového Hrádku, Velkého Poříčí, Nového Města nad Metují, Dolní Radechové, České Skalice a Náchoda. Družstvo profesionálních hasičů z Hradce Králové přijelo držet zálohu za náchodskou stanici pro případ jiné mimořádné události.

Zdroj: Youtube

Zvýšený počet požárů v přírodě

Od začátku března eviduje HZS Královéhradeckého kraje už více než 150 požárů, z toho asi 90 jich vzniklo právě v přírodním prostředí. Vzhledem k převládajícímu suchu hasiči lidem doporučují, aby se nepouštěli do pálení biologického odpadu. "Obecně by se měli vyvarovat používání otevřeného oheň v přírodě. Suché prostředí v kombinaci s větrem zaručuje velmi rychlé šíření požáru. Dále by měli mít všichni na paměti, že plošné vypalování je zakázáno," připomíná mluvčí hasičů a dodává, že pálení mohou lidé hlásit hasičům dopředu přes webovou aplikaci na stránkách HZS https://paleni.izscr.cz/

Při pálení klestí, listí a dalšího biologického odpadu nesmí být požářiště ponecháno nikdy bez dozoru, musí být ohraničené a zodpovědná osoba by měla mít vždy připravené základní hasební prostředky. .