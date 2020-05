Po těžkém koronavirovém direktu, kdy většina zaměstnanců na přelomu března a dubna čerpala déle než měsíc celozávodní dovolenou, se jako blesk z čistého nebe objevila další těžká překážka. Jak se s následky ohňové pohromy vypořádává firma vyrábějící díly pro automobilový průmysl, jsme se zeptali jednatele společnosti Petra Hauka.

Co vám minulou středu prolétlo hlavou, když jste se o požáru dozvěděl?

O půl třetí ráno zazvonil telefon a vrátný mi volal, že v areálu Veba hoří. Okamžitě jsem na sebe hodil bundu, skočil do auta a když už jsem z dálky viděl kouř a plameny, tak mě polilo horko. Bylo mi jasné, že se nejedná o nějaký obyčejný požár, jaký jsme zažili v minulosti, když nám tu zahořel ventilátor, a že tohle je opravdu průšvih. Areál jsem objel dozadu a tam už byly asi dvě hasičské jednotky a snažili se požár hasit.

První informace říkaly, že hoří nová lakovna, která se v podstatě teprve připravuje na zahájení provozu. Nakonec se naštěstí ukázalo, že to není pravda - kde tedy vlastně hořelo?

Požár začal v místě, kde jsme skladovaly převážně výlisky a svařence. Jednalo se o nejstarší část celého areálu, kde byly dřevěné vazníky, litinové sloupy a plechová střecha. Bohužel po nějakém čase se vlivem požáru začal bortit strop a požár se nedal hasit zevnitř. Hasiči museli pouze z výšky ochlazovat plechovou střechu. Oheň se pak šířil do stran a dostal se až k samotné lakovně, která na hořící sklad bezprostředně navazuje. Naštěstí jsou obě budovy od sebe požárně odděleny - lakovna měla nové opláštění ze sendvičových panelů s čedičovou vatou. Právě ty zabránily tomu, že nedošlo k úplnému zahoření lakovny i když se tam požár dostal dovnitř oknem a začali tam hořet některé plastové součástky. V tu dobu jsme byli na střeše a naštěstí jsme plamen v lakovně včas zpozorovali. Hned jsme upozornili velitele zásahu a dovnitř poslal jednotku s dýchacími přístroji, která hned tento začínající požár uhasila. Lakovna je momentálně ve fázi budování a měla být spuštěna za dva měsíce. Nebyly tam žádné náplně, ani tam nebyl přiveden plyn do pece. K nějakým škodám tam samozřejmě došlo, ale nejsou fatální. Kdyby se oheň rozhořel i zde, tak by to byl obrovský průšvih - troufám si tvrdit, že by se pak plameny rozšířily i do dalších hal, takže by z této části našeho výrobního areálu nezbylo nic.

Firma Hauk je největší zaměstnavatel na Policku. Kolik lidí zaměstnáváte? Neohrozil požár zaměstnanost v regionu?

Ještě v únoru před vypuknutím koronakrize jsme měli téměř 600 pracovníků. V současnosti jsou ta čísla pochopitelně menší - mnoho zaměstnanců je na ošetřování s dětmi a další nemalá část čeká za hranicemi. Poláci u nás tvoří kolem 30% zaměstnanců. Veškerá sériová výroba probíhá výhradně v druhém areálu, takže i během samotného požáru se normálně vyrábělo. ŠKODA AUTO od tohoto týdne významně navýšila odvolávky, produkce se konečně zvyšuje. Projekt výroby náhradních dílů není tedy ohrožen, pouze dojde k jeho časovému posunu, předběžně o čtyři týdny oproti původnímu plánu.

Uplynul týden od požáru. Došli vyšetřovatelé k nějakému závěru co bylo příčinou největšího požáru v Polici nad Metují za poslední desítky let?

Proběhlo ohledání požářiště a vyšetřováním na místě se podařilo objevit i ohnisko. Vyšetřování stále probíhá, příčinu požáru ale zatím neznám, nevím, jestli ji v tuto chvíli znají vyšetřovatelé. Ale díky kamerovým záznamům se zjistilo, že náběh byl velmi pomalý a k počátečnímu zakouření došlo už v půl desáté večer - tedy čtyři hodiny před ohlášením požáru. Bohužel v tomto čase již neprobíhala žádná montáž nebo jiná činnost a poslední pracovník odcházel zhruba o půl sedmé večer, nikdo nemohl nic v noci zpozorovat. Vzhledem k tomu, že máme monitorovány veškeré vstupy do objektů, tak záměrné založení požáru se dá téměř s jistotou vyloučit.

Přesto už v době, kdy hasiči bojovali s ohněm, se objevily spekulace typu: automobilky stojí, nemají co dělat, zapálili si to sami, aby „pumpli“ pojišťovnu…

Naštěstí nepoužívám žádné sociální sítě, ale i ke mně se tyto komentáře dostaly. Mrzí mě, že někteří lidé takto uvažují a samozřejmě musím takovéto spekulace rázně odmítnout. Budovali jsme nový areál řadu měsíců a považujeme ho za své další firemní dítě. Chystali jsme tento projekt rok, byly tam odpracovány desítky tisíc hodin a teď, když jsme byli těsně před spuštěním, tak přišla tahle pohroma… Zapálit si to nedává absolutně žádný smysl. Navíc kdyby tato provozovna shořela celá, tak si troufám říci, že se z toho firma zcela určitě nedostane. Objekty a zásoby byly pojištěné a mělo by tedy dojít k pojistnému plnění, samozřejmě je otázka v jaké výši a kdy.

V čem v současnosti vidíte největší komplikaci, kterou vám požár způsobil?

Kvůli požáru jsme přišli o více než 6000 metrů čtverečných skladovací plochy, takže největší problém vidím ve skladování výrobků. Máme sice nějaké nabídky v rámci přátelské pomoci jsou některé i zdarma. Zatím hledáme společně s našimi odběrateli a dodavateli nejvhodnější řešení. Bojíme se toho, že nám kráter po tom devastujícím požáru zůstane tak dlouho, že s ohledem na to, jak dlouho u nás trvá stavební řízení a veškerá legislativa s tím spojená, nebudeme schopni možná tři čtvrtě roku tu skladovací plochu nějakým způsobem obnovit. Náklady na obnovení skladovací haly budou vysoké. Vzhledem k umístění a charakteru budovy se jiné řešení než nová výstavba ani nenabízí.

Oheň kompletně zničil skladovací halu - dá se z ní něco zachránit?

Vzhledem k tomu, že kompletně celá střecha je na zemi, tak si myslíme, že z té skladovací haly těžko něco zachráníme. Momentálně nám nepomáhá ani deštivé počasí minulých dní, protože byly částečně poškozeny i navazující objekty a protékají nám stropy, takže se teď prvotně snažíme zabránit dalšímu nárůstu škod. Agresivní kouř se dostal do všech prostor a bohužel všechny kovové věci, rychle podléhají korozi, což má vliv na kvalitu dílů. Troufám si říct, že co se nezhodnotilo žárem to dokonala voda a, z těch zásob nebude použitelné téměř nic.

Je v té záplavě špatných informacích nějaká pozitivní?

Řada obchodních partnerů i zaměstnanců se nabídlo s nějakou formou pomoci - od prodloužení splatnosti po nabídky pomoci s úklidem, dodávky úklidových prostředků apod. čehož si moc vážíme. Zatím jsme materiální pomoc nepřijali, čekáme na likvidátory pojišťovny, což je pro nás klíčová věc, abychom mohli odstraňovat trosky a zjistit konečnou míru poškození.

