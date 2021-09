Průzkumem hasiči zjistili, že zasažena byla část obytných podkrovních prostor. Na likvidaci požáru byly nasazeny dva vodní proudy, z toho jeden byl veden vnitřkem, druhý z vnější části objektu. Likvidaci požáru ohlásil velitel zásahu kolem 11:40 hod., do odpoledních hodin dohlížela na požářiště místní jednotka sboru dobrovolných hasičů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.