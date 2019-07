Pět jednotek hasičů muselo ve středu večer vyrazit do části obce Vítězná Hájemství, kde v lesním porostu začaly hořet uskladněné hromady klestí.

V Hájemství chytilo klestí, do lesa se oheň nedostal. | Foto: HZS Královéhradeckého kraje

Hasiči se snažili požár rychle lokalizovat, do lesa se plameny naštěstí nerozšířily. Do těžko přístupného místa nebylo možné dojet s technikou, kterou by mohli hasiči hromadu rozhrnout a dohasit.Proto se po dohodě s revírníkem klestí nechalo pod kontrolou dohořet.