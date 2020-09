„Rádi bychom navázali na konec minulé sezony, kdy jsme se pohybovali na devátém desátém místě a už jsme nebyli za otloukánka jako v první sezoně,“ přeje si Lubomír Peterka (v hlavní trenér Královských sokolů.

V jakém rozpoložení je tým před startem soutěže?

Kluci se těší, já taky. Jediné vrásky mám z toho, že zatím nebude k dispozici Barač. To mě docela trápí.

S průběhem přípravy panuje spokojenost?

Zápasy jsme odehráli v různém složení s různými výsledky. Pravdou je, že jsme měli pořád někoho na marodce a nebyli kompletní. Ale můžeme se bavit o spokojenosti. Co se týká herního projevu, tak jsme se zlepšovali zápas od zápasu. V generálce s USK Praha byl z naší strany k vidění už slušný basket. Teď jde jen o to, aby se to promítlo i do začátku soutěže. Každopádně myslím, že jsme dobře připraveni.

S jakým očekáváním jdete do nové sezony?

Po sportovní stránce bychom chtěli navázat na konec loňské sezony, kdy jsme se pohybovali na devátém desátém místě a už jsme nebyli za otloukánka. Rádi bychom měli dobrý vstup do soutěže, máme i relativně solidní rozlosování, kdy hrajeme zápasy na střídačku venku – doma.

Nejprve hrajeme v Ostravě, která má tým složený z českých hráčů. Tam bychom chtěli vyhrát. Pak máme doma Děčín a jedeme na USK. Chtělo by to tedy dobře odstartovat. Jinak nevíme, jak to všechno bude po stránce covid-19, tam je to nečitelné. Teď se to vyhrocuje, takže to bude asi zvláštní sezona.

Deváté a desáté místo znamená předkolo play off. Je reálné usilovat i o samotné play off?

Těžko říct, v jednotlivých týmech není tolik cizinců, takže se liga asi více vyrovná. Rozhodně nechceme být někde vzadu, ale radši kolem toho devátého místa, což by dávalo jistotu předkola. Samozřejmě ideální by bylo figurovat v osmičce, což by znamenalo nadstavbovou skupinu A1 a jistotu play off, ale těžko říct, síla jednotlivých týmů se teprve ukáže.

Los začátku se možná jeví jako milosrdnější oproti předchozím sezonám, ale nemůže to být i zavádějící?

Když vyhrajeme to, co máme, tak to bude fajn. Musíme vyhrávat hlavně doma. Hned ve druhém kole proti Děčínu bychom chtěli uspět. Když ne, bude nám to chybět. Je to opravdu milosrdnější los, v prvním roce jsme z deseti zápasů hráli jen třikrát doma. Teď se to střídá doma – venku a v úvodu máme relativně hratelné či porazitelné soupeře. S Děčínem jsme v přípravě sice dvakrát prohráli, ale nebyli jsme kompletní. Je to tedy přijatelnější los, ale musíme si to uhrát.

Kádr se moc neměnil, budete zase o něco sehranější?

Určitá výhoda to je, že většina hráčů zůstala. Navíc doplnění se ukazuje jako dobré. Jedinou kaňkou je fakt, že stěžejní křídelník Barač ještě ani pořádně nezasáhl do tréninku. Snad brzy začne.

Jaké odhadujete rozložení sil ostatních mančaftů?

Některé týmy posilovaly, hlavně Brno, něco i Svitavy, vynikající bude pořád Nymburk. Ostatní budou bez cizinců podle mě hratelnější, asi bude schůdnější je porazit, ale je to zatím nečitelné. Určitou kvalitu budou mít týmy, které byly loni v popředí, třeba Olomoucko.

Hradecký tým v sezoně 2020/2021



Soupiska – rozehrávači: Pedja Stamenkovič (Srbsko, 32 let, 190 cm), Lukáš Brožek (22 let, 184 cm), Lukáš Kantůrek (22 let, 187 cm). Křídla: Nemanja Barač (Srbsko, 30 let, 196 cm), Filip Halada (28 let, 191 cm), Ondřej Peterka (29 let, 197 cm), Jiří Šoula (25 let, 188 cm), Tomáš Mráz (19 let, 189 cm). Pivoti: Jan Koloničný (27 let, 208 cm), Pavol Lošonský (Slovensko, 32 let, 203 cm), Peter Sedmák (Slovensko, 35 let, 207 cm), Michal Chlumecký (18 let, 206 cm).



Realizační tým – trenér: Lubomír Peterka. Technický vedoucí týmu: Lukáš Rovenský. PR manažer: Jakub Krudenc. Fyzioterapeutka: Veronika Peterková. Lékař: Tomáš Vrbica. Organizační pracovnice: Ondřejka Vejražková. Předseda klubu: Jiří Dvorský.



Změny v kádru – příchody: Šoula (J. Hradec), Brožek (Kolín). Odchody: Pekárek (Olomoucko), Mahler, Andres (oba konec kariéry v KNBL), Tresač.



Přípravné zápasy: Pardubice U23 – Hradec 85:93, Walbrzych (Pol.) – Hradec 85:73, Olomoucko – HK 81:89, HK – Kolín 107:109 po 2. pr., Kolín – HK 75:92, HK – Děčín 73:80, HK – Pardubice 75:88, Děčín – HK 94:88, HK – USK Praha 74:69.