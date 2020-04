Trable obchodnice se spodním prádlem. Vláda mě úplně odepsala, stěžuje si

/ŽIVNOSTNÍCI V ÚZKÝCH/ Irena Vlčková z Nového Jičína by v květnu za normálních okolností s radostí oslavila krásné výročí. Bude to přesně dvacet let od chvíle, kdy začala podnikat. V okresním městě na severu Moravy má prodejnu spodního prádla. Jenže zasáhla vyšší moc a z oslav nic nebude. V době jubilea půjde spíš o profesní přežití.

Obchodnice Irena Vlčková z Nového Jičína. | Foto: Archiv Ireny Vlčkové

Práci dělá srdcem. "Líbí se mi pomáhat lidem, především ženám, s výběrem prádla, plavek a různých doplňků. Chci, aby se každá zákaznice cítila jako v bavlnce – pohodlně a přitom žensky," prozrazuje svou filozofii Irena Vlčková, pro niž bylo vládní nařízení o uzavření obchodů pořádným šokem. "Pro mě v té době byla sezóna. Ještě dojížděly plesy, různé akce, svatby a velké rodinné oslavy. Mezitím nám začalo chodit nové jarní zboží jarní a letní kolekce prádla i plavek, které se u nás každoročně prodá hodně. Pro mě to nyní znamená, že nové zboží mám v obchodě, ale nesmím prodávat a faktury jsou nezaplacené. Další objednané balíky se zbožím mi čekají ve skladech dodavatelů,“ popisuje nepříjemnou situaci novojičínská podnikatelka. Zaměstnance nepropustím, půjdu do mínusu, říká hoteliér z Litoměřicka Přečíst článek › Nelíbí se jí, jak se k její situaci postavila vláda. Vadí jí, že zatímco osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) je odpuštěná platba záloh sociálního a zdravotního pojištění, majitel společnosti s ručením omezeným (s. r. o.) musí stále platit sám za sebe nebo odvody za zaměstnance, i když nesmí pracovat. Mnoho živnostníků na odpis "OSVČ možná dostane 25 tisíc nebo příspěvek na ošetřovné. Ale proč se do toho schvalování zároveň nezakomponují také živnostníci, kteří mají s.r.o.? Úplně nás odepsali. Vždyť i tyto firmy odvádějí státu nemalé peníze a jsou od 13. března bez financí," říká Irena Vlčková, která cítí, že se ona i mnoho jiných podnikatelů blíží k neřešitelnému stavu. Situace ho vytočila, tak začal dovážet roušky z Číny: Na stát spoléhat nejde Přečíst článek › "Už je duben a opět se platí všechny nastavené platby v domácnosti včetně nájmu. A také všechny platby, které jsou nastavené u podnikání, tedy energie, nájmy, telefony, platební terminál, software EET. Vše musí být zaplacené. Pokud někdo nemá kde vzít, tak se díky liknavosti naší vlády, která otálí s pomocí, dostává do opoždění plateb. Nebo ještě hůře do dluhů, které nás postupně semelou," uzavírá Irena Vlčková s tím, že jí v těžké situaci pomáhají bratr a rodiče, kterým je přes 80 let. ŽIVNOSTNÍCI V ÚZKÝCH. Deník se příběhům živnostníků a tomu, jak (ne)zvládají současnou situaci, pozorně věnuje. Všechny příběhy si můžete přečíst ZDE. Vše o podnikání pak najdete ZDE. Pište nám na e-mail zivnostnici@denik.cz své příběhy a zkušenosti.

Autor: Petr Vitásek