Policie zadržela Romana Berbra, který na svoje funkce rezignoval, v aféře je namočeno mnoho dalších, očekával jste, že se něco podobného může stát?'

Bohužel je to černá kaňka pro český fotbal, ale bylo asi jen otázka času, kdy letité praktiky pana Berbra vyplavou na povrch. Jak se říká: „Žádný strom neroste do nebe“ a „Boží mlýny melou pomalu, ale jistě“. Osobně jsem to čekal daleko dříve.

V celé kauze je zapojeno i spoustu rozhodčích, co na to říkáte?

Je všeobecně známo, že za 12 let si pan Berbr vybudoval kolem sebe síť posluhovačů z řad rozhodčích, kteří mu byli nějak zavázáni a bezmyšlenkovitě dělali to, co jim „Náčelník“ nakázal.

Vy jste měl rozhodcovskou kariéru dobře rozjetou, ale poté přišel konec, proč?'

V roce 2008 jsem působil v českých soutěžích, v tu dobu se změnila komise rozhodčích, kterou ovládl pan Berbr. Ten se od samého počátku začal obklopovat lidmi, kteří budou vůči němu za všech okolností loajální. Když zjistil, že já to nebudu, tak mě za tři měsíce beze slova vyškrtl z nominační listiny. Dál jsem pískal v soutěžích KFS, kde mi před pěti lety ukončil kariéru jeden mladík, po jehož fyzickém útoku jsem musel s jakýmkoliv sportem skončit.

Celá kauza vrhá na český fotbal špatné světlo, ale může být podle vás do budoucna ku prospěchu věci?

Pro regionální fotbal je to těžké v tom, že veřejnost dává všechny do jednoho pytle. Ale znám spoustu skvělých funkcionářů, hráčů i rozhodčích, kteří si nezaslouží být spojováni s touto kauzou. Bohužel žijeme v zemi, kde díky hlavně politické reprezentaci posledních let se stalo korupční jednání v různých oblastech našich životů jakousi normou. Přál bych si, aby to byl pro český fotbal impulz k očistě, ale je to třeba udělat od základů.

Pokračujte.

Dále je otázka, zda jsou schopny orgány činné v trestním řízení tuto kauzu dotáhnout do konce. Známe z minulosti nespočetně podobných kauz, které se táhly roky, ale nakonec vyšuměly do ztracena. Hodně bude záležet, jak se k tomu postaví každý jeden člen FAČR, kterých je více než 300 tisíc.

Jak moc celou kauzu sledujete a v jaký konec doufáte?

Moc bych si přál dělat na všech úrovních fotbal v prostředí, které je transparentní, otevřené a prestižní, jak jsem měl možnost to osobně poznat u sousedů na západ od našich hranic.

Koronavir přerušil veškeré sportovní dění v republice, věříte, že se letošní sezona v okrese dohraje?

Jsem optimista a věřím, že alespoň v nějaké podobě se soutěže dohrají. Bohužel to nezávisí na nás. Hrozně mi vadí chaotický postup této vlády, kdy v uzavřených prostorách nákupních center se tísní stovky lidí a fotbal venku na čerstvém vzduchu o pár desítkách lidí se hrát nemůže.

Připravujete nějaký plán, který by po uvolnění opatření pomohl soutěže dohrát?

Momentálně plánujeme, pokud to dovolí vláda a klimatické podmínky, dohrát podzim nebo jeho větší část mimo termínovou listinu v listopadu, případně i na umělkách, kde bychom se podíleli zčásti finančně na nákladech spojených s pronájmem. Zbytek by se přeložil na jarní část.

Jak jste byl spokojen se startem soutěží v okrese? Dokud to bylo možné, tak na zápasy chodilo dost fanoušků.

Podzim začal nadějně, zajímavé výsledky, vyrovnanost, zvýšené návštěvy na utkáních. Na několika jsem byl přítomen osobně a musím říci, že se lidé bavili a o tom to na této úrovni hlavně je.

Okresní přebor je letos hodně vyrovnaný, hned osm prvních týmů mezi sebou má pouze pětibodový rozdíl, pro samotné hráče i diváky to musí být zajímavé.

Před sezonou jsem viděl ve špici okresního přeboru čtyři týmy, ale průběh naznačil, že tento ročník bude neobvykle vyrovnaný, což je velmi atraktivní pro diváky, jelikož každý může porazit každého. Velká škoda, že nám to vláda momentálně zakázala.

V letě jste uspořádal Pohár předsedy OFS, jak jste s ním byl spokojen?

Ukázalo se, že to byl velmi dobrý krok, i když jsme čekali větší účast ze strany klubů. Důležité bylo, že se hráči po velké pauze sešli, potrénovali, zahráli si utkání v náhradní soutěži, která měla své vyvrcholení i velký zájem diváků.

Co říkáte na současné postavení FK Náchod v divizi?

FK Náchod potvrdil k mému potěšení, že výsledky minulé sezony nebyly náhodné. Jejich hra má po letech řád a systém, mají dobrou partu pod vedením trenéra Nejmana a hlavně mě těší, že v klubu hrají odchovanci Náchoda nebo hráči z regionu, kteří mají ke klubu nějaký vztah. Pokud by tento trend pokračoval, myslím, že by nebyl nereálný návrat do třetí ligy, kam historicky i svým zázemím podle mne FK Náchod patří.