Na dlouhé polici nad okny a nejen tam má vyrovnané desítky, možná stovky kusů letitého truhlářského náčiní, zdědil je ještě po svém dědovi. Stejně jako lásku ke dřevu a nadšení pro výrobu historických lyží, takzvaných jasanek.

„Jsem už třetí generací v naší rodině, která je vyrábí. Začal jsem s tím asi před dvaceti lety,“ říká Zdeněk Friml a rozkládá na kozlíky své výrobky.

Svého dědu sice nezažil, zemřel už v roce 1952, dochovaly se však staré „mašiny“, na kterých pracoval a jsou stále funkční, a jeho lyže, které ho inspirovaly.

„Zlámal jsem všechny lyže, co zbyly po dědovi na půdě. Když došly, začal jsem dělat svoje. Bylo jasné, že bez jasanek to už dál nepůjde,“ vzpomíná.

Co kus, to originál

Než dřevo uzraje pro výrobu historických lyží, mohou stačit dva roky, když je horké a suché léto. Každý vyrobený pár je pak originálem. Takzvané "carvingy" přitom nejsou výmyslem současnosti, jak dokládá na několika historických kouscích, podobné zhotovovali výrobci už kolem roku 1920, i když nebyly tolik vykrojené.

V dílně v Dobrém vznikají lyže podle požadavků zákazníka a pro každého se „ladí“ zvlášť.

„Záleží na tom, jestli jsou určené na běžecké lyžování nebo na sjezdovku, na „manžestr“, do prašanu nebo chtějí expediční variantu. Teď zrovna dělám pro filmaře historickou repliku finských lyží. Liší se tvarem, způsobem vázání, materiálem. Je to pro pražskou firmu, která půjčuje filmové rekvizity, mají být určené pro skandinávský historicko-fantazijní film. Ve Skandinávii dělali buď březové nebo borové lyže. Asi i kvůli váze. Na lyže se jinak nejvíc hodí jasan. Nejčastějším modelem, který dělám, je tak do roku 1930 - jasanová lyže s volnou patou. Zájem je velký, nestíhám je dělat," tvrdí Zdeněk Friml.

Kožené řemínky se vyrábějí v Jaroměři, vázání na jasanky se potom obvykle repasuje ze starých lyží.

„Ale už je problém sehnat tu správnou variantu. Hledám je po bazarech. Nebo objednáváme telemarkové vázání z Ameriky. Vypadá dost retro," vysvětluje.

Na jasankách je i malý kopec pekelný

A čím jasanky lyžaře tolik přitahují? Jízda na nich je prý dost adrenalinová.

„Tou největší výhodou historických lyží je, že suplují kopce. Tady kolem jsou spíš jen krtčí kopečky. Když se pak postavíte na sjezdovku na jasanky, třeba v Deštném, tak i ten kopec je přímo pekelný," dodává s úsměvem výrobce.