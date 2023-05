Svatba nebo-li sňatek je již od nepaměti jednou z nejvýznamnějších událostí v lidském životě. Obvykle to bývá slavnostní vznik manželství. Z pohledu ženy je tento akt nazýván také někdy jako vdavky, muži potom slyší na pojem ženitba. Pro všechny zúčastněné je to ale prostě událost, na kterou se ještě hodně dlouho vzpomíná.

Bílá barva šatů nevěsty jako klasika přetrvává, ovšem už ne ta sněhově bílá. Trendem je přírodní bílá, někdo jí také říká ivory nebo slonová kost | Foto: se svolením Svatba nanečisto 2023

Svatba je světově rozšířený společenský obřad, který spojuje dvě osoby. V minulosti se jednalo zpravidla o osoby opačného pohlaví, vzhledem k liberalizaci společnosti a společenských zásad, je dnes v některých státech možné uzavřít sňatek i s osobou stejného pohlaví. Historicky se svatba vyskytuje v různých formách v naprosté většině světových kultur.

Forma svatby se liší na základě sociálních, náboženských a dalších odlišností. Portál wikipedia v definici svatby informuje mimo jiné také o tom, že tento jev můžeme sledovat na různých úrovních již od pravěku.

Charakter obřadu a jeho důsledků se měnil v průběhu historie na základě obecných společenských poměrů.

Nevěsty už na smrt nevěří, pověra ale stále žije. Svateb v květnu je málo

Valná většina svateb konaných v České republice se odehrává v letních měsících, tedy od června do září. Budoucí novomanželé volí letní měsíce zejména s ohledem na vyšší pravděpodobnost hezkého počasí. Tomuto faktu nahrává i rostoucí popularita svateb pod širým nebem. Z důvodu popularity letních měsíců je ovšem zařizování nejrůznějších svatebních záležitostí právě v letních měsících obtížnější a musí se řešit se značným náskokem.

Věděli jste, že…



Bílé svatební šaty jsou „v módě“ od roku 1840. Tehdy se anglická královna Viktorie vdávala právě v nich a od té doby chtějí všechny ženy být jako královna.



Házení svatební kytice nebylo naším zvykem. Tato tradice k nám dorazila z anglosaských zemí.



Vlasy byly brány jako odznak stavu ženy. Jen panny mohly chodit bez pokrývky vlasů s ozdobami. Když se žena vdala, o toto právo přišla a vlasy musela ukrývat pod čepcem, šátkem, nebo svatebním závojem.

Také ceny služeb jsou obvykle vyšší než „mimo sezónu“. Drtivá většina svateb se poté odehrává v sobotní, případně páteční den. Extrémně exponované jsou potom termíny se shodou číslic v datu, jako 6. 6., 8. 8., 9. 9. a podobně.

Pověry o svatbách

Snoubenci se ve většině případů vyhýbají svatbě v měsíci květnu. Může za to jedna z pověr, která říká, že svatba v máji, do roka máry nebo také svatba v máji, nevěsta na máry. Vznik této pověry se datuje na počátek 18. století, proto by se dalo říci, že pověra již dávno neplatí, avšak matriky říkají, že je v tomto měsíci svateb stále nejméně.

Svatba Michaely & Petra Říbalových:

Další svatební pověry říkají: Když se v září vdáš, bohatství a štěstí zaručeno máš. Svatba v říjnu, láska kvete, ale blahobyt uteče. V listopadu za ohradu – nešťastné manželství. Svatba na Nový rok, k věrnosti a lásce skok. Od novoluní do úplňku, kdy dorůstá měsíc symbolizuje vzrůstající lásku, rodinu a bohatství.

Pohled do statistik

Není to tak dávno, co svatební obřady zažily nebývalý boom. Například Český statistický úřad ve zprávě ze 14. září 2018 uváděl, že v předchozím roce 2017 se v Česku konalo 52 567 svateb. Označil toto číslo jako nejvíc za posledních deset let. Více než polovina snoubenců byla ve věku mezi 25 až 34 lety. Statistici ovšem netušili, že další dva roky přinesou sňatků ještě více.

Svatebnímu plánování, designu a předpovědím toho, co zrovna bude v kurzu, se věnují jak zkušení svatební koordinátoři, tak i moderní technologieZdroj: Shutterstock

V roce 2018 jich totiž bylo 54 470 a v roce následujícím, tedy 2019, potom 54 870. V následujících dvou letech ale došlo k poklesu, na kterém se výraznou měrou podepsala epidemie covidu. Český statistický úřad tak za rok 2021 eviduje 46 778 svateb. V tomto roce uzavřelo nejvíce manželství přes 11 tisíc ženichů ve věku od 30 do 34 let věku.

Z pohledu věku nevěsty vstoupilo do manželství v roce 2021 nejvíce mladých svobodných žen ve věku od 25 do 29 let, a to 13 489.

Letošní trendy

Svatebnímu plánování, designu a předpovědím toho, co zrovna bude v kurzu, se věnují jak zkušení svatební koordinátoři, tak i moderní technologie. Již několik let například přináší podle webu Svatební blog předpověď sociální síť Pinterest, která je oblíbeným zdrojem svatební inspirace. Trendy zde odhadují na základě toho, co budoucí nevěsty a ženichové vyhledávají.

Magické datum 22. 2. 2022: Dvojky představují dualitu, partnerství i harmonii

„Dokážou tak spolehlivě určit například oblíbené svatební téma nebo barevná schémata, která budou in,“ uvádí právě na webu svatebniblog autorka Eva Kapounková. Podle ní se do historie letos odebraly stejné šaty družiček, tabule se zasedacím pořádkem, ohňostroje a out jsou také svatební hashtagy. Letošním hitem je rozhodně dramatická výzdoba. Bohatě zdobené stropy či extravagantní dekorace stěn. Působivé pozadí pro svatební hostinu pak pomohou vytvořit dechberoucí květinová aranžmá a květinové stěny.

Svatební výročí



Svatba

5 let – Dřevěná svatba

10 let – Cínová svatba

20 let – Porcelánová svatba

25 let – Stříbrná svatba

30 let – Perlová svatba

40 let – Rubínová svatba

50 let – Zlatá svatba

55 let – Smaragdová svatba

60 let – Diamantová svatba

65 let – Kamenná svatba

70 let – Diamantová svatba

75 let – Nebeská svatba

V kurzu jsou velké, výrazné a bohatě zdobené dorty a také netradiční cesty k oltáři. Objevují se různě tvarované cestičky se zatáčkami, které magickému okamžiku příchodu nevěsty dodají patřičné napětí a eleganci.

Z loňska přetrvává obliba výrazných barev. Barvou roku podle institutu Pantone se stal růžovomalinový odstín viva magenta ve svatebních paletách. Hodně in je také terakota, měděná, rezavá a pomerančová.

Trendem jsou také menší svatební kytičky, navíc výrazně roste zájem o ty jednodruhové. Oblibu si získávají vyšívané závoje nebo svatební šaty s osobními texty či symboly.

Bílá barva šatů nevěsty jako klasika přetrvává, ovšem už ne ta sněhově bílá.

KVÍZ: Znáte svatební zvyky a tradice? Otestujte své vědomosti

„Trendem je přírodní bílá, někdo jí také říká ivory nebo slonová kost. Ta je teď standardem, protože se ukázalo, že je pro pleť nevěst daleko měkčí. Dopředu se ale „derou“ i další odstíny, například písková nebo lehce narůžovělá,“ prozradila Petra Vyoralová, majitelka svatebního salonu Delta z Mostu, která už deset let pořádá veletrh Svatba nanečisto.

O zábavu je postaráno

Po obřad přichází svatební oslava a s ní spojená zábava. Ve většině případů většinu času provází živá nebo reprodukovaná hudba. To ale nestačí, a tak se ke slovu dostávají se sňatkem spojené hry.

Veselé svatební kompilace - svatby 2022:

Mezi nejoblíbenější patří Svatební kvíz aneb Zvedáme boty. Princip je jednoduchý, manželé k sobě sedí zády a postupně jsou jim kladeny otázky z jejich života. Novomanželé pak namísto odpovědi zvedají buď botu svou nebo botu partnera. Oblíbená je svatební tombola, poznávání partnera hmatem, také tancem nebo třeba svatební bingo či předávní jablka nebo balónku. Pro inspiraci mohou snoubenci hledat další hry třeba na webu Svatbeni.

Na netradičních místech

V některých případech se snoubenci domluví na tom, že chtějí svůj velký den prožít na netradičním místě. V celé řadě nabídek lze najít zámky, například ten v Kostelci nad Orlicí láká, že je pro svatbu jako stvořený, ale není sám. Oblíbený je i zámek v Libochovicích, na Moravě pak Valtice, hrad Boskovice, Špilberk v Brně nebo zámek Buchlovice.

Svatba může proběhnout i na hradě, ale i na dostihovém závodišti, závodním okruhu, na hudebním festivalu, v muzeu nebo galerii.

Svatební zvyky, ty tradiční, se stále drží, hlavně na MoravěZdroj: Shutterstock

Také na střeše, například v Praze jsou v nabídce hipsterská střecha Lucerny nebo zelená střecha Národního zemědělského muzea na Letné. Uspořádání obřadu nabízejí i zoologické zahrady v Praze, Ostravě, Liberci, ale i safari ve Dvoře Králové. Pro skalní sportovní fanoušky bývá jediným možným místem uzavření sňatku stadion.

V roce 2015 například zažil svatbu Zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově, kdy se zde vzala dvojice příznivců zdejšího hokejového klubu HC Verva.

Tradice hlavně na Moravě

Svatební zvyky, ty tradiční, se stále drží, hlavně na Moravě. Důvodem je podle portálu Weddingmag zdejší folklór. Nechybí pestrobarevné kroje i dávné obyčeje, které se zde udržují stále živé. Patří sem lidové písně, tanec a cimbálka, slivovice, tradiční moravské koláče frgály a samozřejmě dobré víno.

Krásná neteř princezny Diany je zamilovaná a vdala se. Otce ale na svatbě neměla

Na některých místech, třeba na Slovácku nebo Valašsku, se stále občas praktikuje pentlení nevěsty, kdy jsou na pokrývku hlavy, lidově zvanou obálenka, přidělávány barevné pentle jednou z vdaných žen v předvečer svatby, nebo čepení, což je akt praktikovaný ve svatební den kolem půlnoci, kdy se dívka stává vdanou ženou.