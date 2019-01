Pásma kolem ptačí chřipky

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - Do třech oblastí se v současné době dělí Pardubický kraj. Může za to nebezpečný virus ptačí chřipky. Do poslední z nich spadá také město Moravská Třebová. Zónu s názvem další pásmo s omezením určila Krajská veterinární správa Pardubického kraje.

Ilustrační foto - kur domácí. | Foto: Jan Kaňka ml.