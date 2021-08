Jak moc je pro děti spánek důležitý ?

Spánek má u dětí pozitivní vliv na kognitivní vývoj a samozřejmě i náladu v průběhu dne. Plačtivost, nervozita, nesoustředěnost mohou být známkou nedostatečného spánku. Je však důležité si uvědomit, že spánek není jen fyziologická záležitost, ale je silně propojen také s naší psychikou a prostředím, ve kterém žijeme.

Existuje nějaký předpis, kolik hodin by děti měly spát?

Spánek je vývojový proces, s věkem a s vývojovými fázemi dětí se proměňuje. Nelze proto odbýt charakteristiku dostatečného spánku dítěte nějakým jednotným číslem. V počtu hodin spánku se může projevit i vývojová fáze dítěte, ale také jeho individuální potřeby.Z dosavadních spánkových výzkumů víme, že potřeby spánku dětí mohou být skutečně různorodé. Největší rozdíly počtu prospaných hodin jsme zaznamenali u miminek do tří měsíců. Jsou miminka, která první týdny prospí deset hodin denně, a miminka, která spí až osmnáct hodin. Existují různé spánkové tabulky a doporučení, všechny ale slouží jen jako orientační informace, ne jako dogma, kam je potřeba vtěsnat každé miminko a malé dítě.

Spánku je podle vás třeba podřídit i takzvané předspánkové rituály. Co si pod tím můžeme představit?

Předspánkové rituály nám mají pomoci, aby přechod od denní aktivity k noční pasivitě byl pozvolnější. Mohou také přispět k upevňování vztahů v rodině, nejen ke klidnějšímu spánku a usínání. Z mnoha spánkových výzkumů vyplývá, že mohou mít velmi pozitivní vliv na délku usínání, noční spáneki psychiku dítěte a rodičů. Ve spánku jsme nejzranitelnějšími a moc dobře si to uvědomujeme. Proto potřebujeme cítit psychickou i fyzickou pohodu k tomu, abychom klidně spali.

Co všechno lze mezi předspánkové rituály zařadit?

Může tam patřit zcela běžná večerní příprava od společné večeře přes oblékání do pyžamka až po čištění zoubků a příprava postele ke spánku. Mezi ně se pak dají krásně vsunout další, které přispívají k psychické pohodě a navozování klidné mysli před spaním. Například čtení, společné povídání si, hraní společenských her, masáž, tulení, společná rekapitulace dne, zpívání, poslouchání audiopohádek nebo hudby a tak dále.

Které rituály doporučujete vy osobně?

Pro každé dítě mohou být pozitivní jiné rituály. Některá miminka například usínají rády u zpívání, postupně jes rostoucím věkem začíná víc bavit mluvené slovo nebo ke klidnějšímu usínání potřebují v pozdějším věku už víc kratších společných aktivit, jako například společné hry, povídání nebo krátkou masáž. Některé děti zase mohou být akční typy, pro které je důležité, aby byl jejich den naplněn dostatkem pohybu, večer pak ještě před spaním potřebují vypustit poslední kousky energie. Je však dobré si předspánkové rituály a obecně uspávání a spánek neidealizovat. Nejsou žádným kouzelným práškem na spánek, i když k tomu mají docela blízko.

Jakou roli v uspávání hraje nálada rodiče?

V jednom výzkumu se ukázalo, že v uspávánía klidném spánku hraje důležitou roli emoční naladění rodiče, který dítě uspává. Pokud jsme večer nervózní a ve stresu, často je jedno, že máme přesný a pravidelně se opakující sled aktivit, dítě spíš bude reagovat na náš neklid. Proto je skvělé přizpůsobit si rituály tak, aby i nám rodičům byly příjemné a pomohly zklidnit a vypnout myšlenky. Také je důležité myslet na to, že děti vnímají emoce a reagují na ně. Pokud je rodič velmi nervózní nebo ve stresu, je lepší, aby nejdříve uklidnil sebe, než začne uklidňovat dítě.

Někteří rodiče nechávají spát děti s nimi v ložnici. Do kdy je to vhodné?

Společný spánek je také jednou z rodičovských praxí, která je rozšířená po celém světě a není žádným novým trendem. Věk, do kterého děti spí vedle rodičů, se samozřejmě může lišit. V Japonsku je například běžné, že se děti osamostatňují do vlastní místnosti až kolem šestého roku a později. Nejčastěji to bývá mezi třetím a pátým rokem. Americká pediatrická společnost zmiňuje, že by miminko mělo spát v místnosti s rodiči alespoň do prvního roku života. Rozhodnutí o tom, do kdy mít dítě vedle sebe v místnosti či společné posteli, by mělo ale být hlavně rozhodnutím dané rodiny.

Čím je způsoben častý strach dětí usínat o samotě?

Co se týče strachu dětí ze tmy nebo samoty, může mít různé příčiny. U někoho může strach vyvolat nepříjemný zážitek nebo zkušenost. U dalšího rozvoj fantaziea s tím spojený vnitřní svět, který každý stín v mysli dítěte dokáže proměnit v jinou nadpřirozenou bytost. Na strach dětí ze tmy může mít vliv také sledování televize. V jiných případech jsou zase večerní úzkosti spojené se stresem, například ze školky, ze školy nebo z narození nového sourozence. Je dobré každý strach prozkoumat více do hloubky a zjistit jeho příčinu, mnohem lépe se pak rodičům hledá řešení.

