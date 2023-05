On-line seznamování si někdy vyzkoušela už více než třetina Čechů, převažují lidé středního a vyššího věku. Na online seznamkách a aplikacích se bohužel pohybuje velké množství lidí, kteří seznamování rozhodně nemyslí vážně. V lepším případě to berou jako zpestření, v horším jako cestu k obohacení se. Jak nenaletět sňatkovým podvodníkům?

V online seznamování platí základní pravidlo – být lehce paranoidní, tedy počítat vždy s tím, že na druhé straně může být někdo zcela jiný, než jak se prezentuje. | Foto: Shutterstock

Seznamování před internet je už skoro něco tak běžného, jako rekreační sportování nebo třeba návštěvy restaurací. V Česku se díky online seznamkám podle průzkumu Behavio Atlas Čechů z loňského podzimu seznámilo přes 22 % lidí.

Jak se seznámit na internetu?

Výzkum proběhl mezi 1000 respondenty v České republice a zjistil, že 36 % z nás už někdy použilo online seznamku. Třetinu tvořili lidé nad 45 let, šest procent ze všech dokonce lidé starší 65 let.

Randění online jen pro zábavu

Jenže leckdy na seznamkách o seznámení opravdu nejde. Velmi často jsou dokonce zájemci o internetové seznámení v dlouhodobém vztahu a online randění berou jenom jako zábavu nebo spíše ověřování si, že je o ně stále zájem.

Mgr. Kristýna Mertlová, vztahová koučka, světově certifikovaná matchmakerka – tedy zprostředkovatelka vztahů, autorka konceptu individuálního seznamování pro náročné, zakladatelka a majitelka exkluzivní Seznamovací agentury Date2k.

„Je proto úplně běžné, že si ženy dopisují s nějakým mužem i třeba několik měsíců, ale vlastně se s ním nikdy nesetkají tváří v tvář, protože on se ani potkat nechce. Nedávno mi jedna klientka řekla větu, která to vystihuje nejlépe: Kdyby jim šlo aspoň o ten sex na jednu noc, ale vůbec. Je baví si jenom psát a maximálně posílat lechtivé fotografie,“ dává příklad Kristýna Mertlová, majitelka seznamovací agentury Date2k. „Té ženě, mimochodem velmi atraktivní, vzdělané a úspěšné, bylo 55 let a posledních 5 let strávila, vždy s nějakými pauzami, na online seznamkách a aplikacích.“

Okradl ženy o 11 milionů

Když se někdo na váš účet baví a pohrává si s vašimi city, je to hloupé. Pokud vás ale chce rovnou okrást, jde už do tuhého. Podvodných profilů, ať už mužů nebo žen, se na internetových seznamkách vyskytuje spousta. „Termín „sňatkový podvodník“ známe již od první republiky, a ti se jenom aktuálně přesunuli přes inzeráty v novinách na online seznamky a sociální sítě.

Jak sehnat chlapa v padesáti? Ženy se budou divit, co funguje

Média třeba v minulosti psala o velmi podobném případu, jako byl Netflixový hit „Tinder Swindler aneb podvodník z Tinderu“, kdy mladý muž z Karlovarska Vladimír Lokaj okradl svoje partnerky, se kterými se seznámil na seznamkách či sociálních sítích, o 11 milionů, a byl za to dokonce soudem odsouzen na šest let vězení,“ připomíná Kristýna Mertlová.

Seznamovací útoky i na facebooku

Příběh o americkém lékaři někde v Afganistánu, který lámanou češtinou prosí ženu o peníze, aby se dostal z válečné zóny za ní, už obletěl snad všechna média, bohužel dnešní podvodníci na seznamkách používají mnohem sofistikovanější technologie, a hlavně hluboké psychologické znalosti.

Rizika při seznamování na internetu:

Podle Kristýny Mertlové si nevytipovávají oběti už jenom na seznamkách, ale i na jiných sociálních sítích, takže není vůbec výjimkou, že vás osloví na Facebooku ale třeba i na LinkedInu, a mají velmi dobře zmapovanou psychologii osamělé ženy či muže, takže vědí, kam útočit.

Nejdřív láska, potom peníze

„Na začátku komunikace máte pocit, jak neuvěřitelně Vám protějšek ze seznamky rozumí, zajímá se o Vás, podporuje a lichotí a až ve chvíli, kdy se do něj téměř zamilujete, tak požádá o peníze. Většinou dokonce ti sofistikovanější jen o drobnou částku, kterou Vám i někdy dokonce vrátí, aby ve Vás vybudovali pocit důvěry. Až si příště řeknou o mnohem víc a už se Vám ani neozvou,“ upozorňuje Odbornice na seznamování.

Falešné atraktivní cizinky

Velmi aktuální jsou na online seznamkách falešné profily „ukrajinských“ krásek, které v mužích velmi dobře hrají na notu ochranitele, takže bohužel i řadu vzdělaných a úspěšných mužů skončí v síti těchto podvodnic či podvodníků a peníze jim, na bezpečnou cestou do ČR, zašle.

Krize plní erotické seznamky. Přivýdělek hledají ženy i muži

Velmi podobně také fungují profily atraktivních žen z Ruska anebo nejsou výjimkou ženy Američanky, velmi často se jedná o Afroameričanky, které ale obvykle na českých online seznamkách a aplikacích, na rozdíl od Ukrajinek a Rusek, nemívají příliš úspěch.

Podvodníci si nepamatují své lži

V online seznamování platí základní pravidlo – být lehce paranoidní, tedy počítat vždy s tím, že na druhé straně může být někdo zcela jiný, než jak se prezentuje. A proto je nutné se podle toho vždy chovat.

Před tím, než si na seznamce domluvíte rande, je dobré potkat se prvně bezpečně online - na Skype, Zoom, WA, FaceTime.Zdroj: Shutterstock

„Podvodníci obecně lžou a jako většina lhářů nejsou schopni si zapamatovat, co komu tvrdili. Takže včera Vám psala, že jede na návštěvu za sestrou, dneska už tvrdí, že byla u babičky. Nejdřív Vás třeba ujišťuje, že miluje kočky, po týdnu má najednou místo koček psa. Lháře nejlépe odhalíte v detailech. A jakmile ji nebo ho chytnete při lži, komunikaci ukončete,“ nabádá Kristýna Mertlová.

Velký pozor dejte na fotku

Když tvoříte svůj profil, je zásadní, abyste použili takovou fotku, která není nikde jinde na síti. Jednoduše si dnes totiž jakoukoliv fotku projedete přes internetový vyhledavač a hned zjistíte, kde a jak byla použita.

Sladká smrt: Infarkt při sexu není výmysl. Jsou situace, kdy opravdu hrozí

Takže pokud tu samou fotografii, co máte na profilu seznamky, máte třeba jako firemní, podvodník, nebo kdokoliv jiný, hned ví, že jste Marie Nováková, která pracuje tam a tam. Což je extrémně nebezpečné. Může si hned vyhledat váš profil třeba na Facebooku, kde se dozví, co ráda děláte, že jste již delší dobu podle fotek a příspěvků sama, a hned toho dokáže využít. Třeba do vás i náhodou někde kousek od práce narazí, setkáte se tak náhodně a Vás vůbec nenapadne, že si Vás dotyčný jen skvěle vytipoval jako perfektní osamělou oběť.

První schůzka online

Po určité době psaní je potřeba se vidět osobně a zjistit, zda tam je ona nutná chemie, zda Vás druhý přitahuje, voní vám apod. Nicméně před tím, než si domluvíte rande, je dobré potkat se prvně bezpečně online - na Skype, Zoom, WA, FaceTime.

Aby žena našla prince, nestačí políbit žabáka. Existují rady, jak se seznámit

Pokud Vám protějšek setkání online odmítne, je velmi pravděpodobné, že má důvod něco skrývat. Ať už své podvodné motivace, nebo nemá pravý profil či použil falešnou fotografii nebo jenom prostě žádný vztah nehledá.

Vztah se má vyvíjet

Pokud online rande proběhne úspěšně, je třeba si domluvit rande osobní. A pak samozřejmě vždy platí, že každý vztah má jistý přirozený vývoj, tedy z občasného vídání, chození na večeře, do kina, na koníčky, postupně poznáváte jeho či její přátele a po čase i rodinu. Pokud tam tento posun vztahu neprobíhá, je potřeba zbystřit.

Opravdu mne chce modelka?

„Celkově ale platí jako u každého seznamování, a prostřednictvím online seznamek ještě o něco mnohonásobně více, že je dobré si na začátku uvědomit, kdo jsem, co hledám a co nabízím,“ zdůrazňuje odbornice na seznamování.

Jak zpestřit milování nejen na Valentýna? Zkuste erotické hračky, radí znalkyně

„A je potřeba se na to podívat maximálně objektivně. Pouze tak mi může dojít, že pokud jsem 55letý muž vážící 250 kg bez práce a vzdělání, je opravdu krajně nepravděpodobné, že o mne projevila skutečný zájem 23letá atraktivní topmodelka s třemi vysokými školami z Ukrajiny a jedná se na 99,99% o podvod.“

Seznámení přes kouče

Pokud si chcete být svou bezpečností při seznamování opravdu jistí, je možné se obrátit na profesionální seznamovací kouče. Kristýna Mertlová sama měla hodně negativní zkušenost s online seznamováním a s riziky, které online seznamky přináší.

Proto se rozhodla spolu s manželem založit unikátní koncept individuálního seznamování: „Každého našeho klienta zastupujeme osobně, tedy žádné veřejné profily a fotky na internetu, naopak všechny naše klienty osobně známe. Každý klient má svého osobního seznamovacího kouče, který s ním pracuje a za pomoci inovativního a vědeckého přístupu s využitím matematicko-statické analýzy párujeme dohromady klienty podle toho, jak se k sobě hodí, mají stejně nastavená očekávání, a nikoliv zda se zaujmou jen na fotografii.“

Trendy na českých seznamkách



- Poměr žen a mužů je 1:2, muži převažují, nicméně od věkové kategorie 45+ dochází k postupnému vyrovnávání. Ve věkové kategorii 60+ již ženy tvoří téměř 50 %.

- Věková kategorie 45+ tvoří u žen téměř polovinu všech ženských uživatelek online seznamek.

- Věková kategorie 45+ u mužů tvoří pouze větší třetinu všech mužských uživatelů.

- Nejvýraznější rozdíl je ve věku 50+, kdy u žen tato kategorie tvoří celkově téměř třetinu všech uživatelek online seznamek, zatímco u mužů je to pouze 22 % uživatelů.



Zdroj: Interní statistická analýza online seznamek v ČR z roku 2020, provedla agentura Date2k