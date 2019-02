Hradec Králové, Praha - Životní zážitek čekal zpěváky Českého chlapeckého sboru Boni pueri. Do nové arény Forum Karlín v Praze si je jako své hosty pozval nejznámější a capella zpěvák na světě a držitel 10 cen Grammy Bobby McFerrin.

Mistr improvizace pak sbor doplnil kvartetem Clarinet Factory a mladým tanečníkem Alexem Sadirovem.

Na pražském koncertě představil Bobby McFerrin nové pojetí své show. Z náhodných tónů pak vytvářel s Boni pueri nekonečné melodie a volil různé rytmy. Na pódiu bylo 24 mladých zpěváků, osm tenorů a basů pak zpívalo přímo do mikrofonu.

„Budeme si hrát a uvidíme, co se stane, celý koncert bude improvizace. Mám rád věci, které se neopakují," řekl po krátké zvukové zkoušce před koncertem Bobby McFerrin.

„Byl to fantastický zážitek. Naši kluci improvizovali s Bobbym skoro dvě hodiny. Už na zkoušce si ověřil, co sbor dokáže. Panovala úžasná atmosféra, i naši nejmladší chlapci byli Bobbyho výkonem naprosto fascinováni a opravdu skvěle spolupracovali. Hudební zadání nebyla vůbec jednoduchá. Byl jsem na kluky opravdu moc pyšný. Na koncertě to pak už byl jeden velký kotel a pro nás ohromná radost," řekl ředitel Boni pueri Pavel Horák, jehož produkce usadila na nejlepší místo v sále.

Celý koncert provázela přísná bezpečnostní opatření. Americká produkce pečlivě střežila při koncertě i použití fotoaparátů a mobilů diváků. O koncert byl tak velký zájem, že pořadatelé dvakrát navyšovali kapacitu sálu.

Majitel hlasového rozsahu čtyř oktáv svým nenapodobitelným způsobem ukazoval, že mu k produkci stačí mikrofon a vnímavé okolí, uvedla ČTK.

Vystoupili společně už podruhé

Český chlapecký sbor Boni pueri vystoupili s Mistrem improvizace již před šesti lety v rámci festivalu Struny podzimu. Tentokrát však dostali kluci z Hradce prostor nepoměrně větší, plných devadesát minut.

„Koncert jsme si opravdu užili, to se prostě nedá popsat. Moc jsem si přál se do sestavy dostat. Museli jsme se po celou dobu hodně soustředit, Bobby McFerrin mění své hudební nápady velmi často a v neobvyklém čase. Jakmile Bobby zjistil, že jsme na stejné vlně, smál se a vtipkoval. Moc dobře se nám spolupracovalo i s našimi přáteli a vynikajícími muzikanty z Clarinet Factory," řekl mladý tenorista Kamil Kubica.

Lepší závěr své třiatřicáté koncertní sezóny si Boni pueri ani nemohli přát. Sezóna ale zdaleka ještě nekončí. Ještě než se chlapci rozjedou na prázdniny, čeká je prestižní koncert na Pražském hradě pro zahraniční delegaci za řízení dirigenta Marka Štryncla, koncerty v Anežském klášteře, spolupráce na novém albu britské sopranistky Christiny Johnston či koncertní zájezd do Litvy a Polska, kde provedou dětskou terezínskou operu Brundibár. V Polsku se koncert koná symbolicky v Muzeu polských Židů a záštitu nad ním převzal ředitel Českého centra Petr Janyška.

Volna chlapci moc mít nebudou

„Odpočívat nebudeme dlouho. Chystáme nový repertoár na prosincové turné do Jižní Koreje a do Bruselu, kde vystoupíme na pozvání Evropského parlamentu. Naši posluchači se také budou moci těšit na další novou desku, kterou natočíme na přelomu srpna a září u prestižní hudební agentury ArcoDiva," dodal Pavel Horák.

Hana Musílková, sbor Boni pueri