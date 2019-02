Hradec Králové - Nejúspěšnější sportovec roku 2015 města Hradec Králové - vyhlášení ankety se blíží, uskuteční se koncem února.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/ Luboš Jeníček

Po roce se opět můžete těšit na anketu Nejúspěšnější sportovec roku 2015 města Hradec Králové.

Na slavnostním galavečeru (viz níže) dojde k vyhlášení výsledků hlavních kategorií, o jejichž pořadí rozhodují hlasy odborné komise složené převážně ze zástupců pořadatelů.

Zároveň bude vyhlášena anketa čtenářů Hradeckého deníku. O výsledcích této ankety rozhodnete vy, čtenáři. Svého favorita uveďte do anketního kuponu (v tištěném Hradeckém deníku), který doručte nejpozději do 16. února 2016 do sídla redakce Hradeckého deníku (Kladská 17, Hradec Králové 3, 500 03, heslo: „Sportovec roku"). Vítězem se stane jednotlivec či kolektiv, který získá nejvíce hlasů. Vybírat můžete z následující nominace:

Jednotlivci

JAN BACOVSKÝ, hokejbal

HBC HK 1988, HBK Nitrianski Rytieri Nitra, 3. m. na MS Švýcarsko, 2. m. World Cup, člen vítězného týmu Česko-Slovenského superpoháru, s HBK Nitrianski Rytieri 1. m. slovenská extraliga

MAREK BROŽ, zápas – volný styl

do 125 kg, TJ Sokol HK, trenér F. Maňásek ml., MČR HK – 1. m., 2x 1. m. na mezin. turnajích – Prievidza, HK

MICHAL DESENSKÝ, atletika

TJ Sokol HK, trenér P. Habásko, ME druž. mužů Eraklion, Řecko – 1. m., MČR mužů do 22 let Hodonín – 1. m. 400 m, MČR mužů Plzeň – 2. m. 200 m; zařazen do repre výběru

JAN DOLEŽAL, atletika

TJ Sokol HK, trenér V. Perun, MEJ Eskilstuna, Švédsko – 1. m. desetiboj, MČR hala Praha – 2x 1. m. koule a 4x 200 m, 2. m. dálka, MČR dráha Ostrava – 5x 1. m. 110 m př., dálka, disk, 4x 100 m, 4x 400 m, MČR mužů hala Praha – 3. m. sedmiboj, MČR jun. dráha St. Boleslav – 1. m. desetiboj; zařazen do repre výběru

VERONIKA DUBNOVÁ, taneční sport – cheerleading

Cheeky Cheerky – AC Hip Hop HK, trenérka A. Brindová, World Championship Praha – 2. m. v kat. duo senior, European GP Opatia, Chorvatsko – 2. m. v kat. solo senior a 1. m. v kat. duo senior, MČR Náchod – 2. m. v kat. duo senior

IVANA GUZKOVÁ, karate

kumite do 68 kg, SK Spartak HK, trenér K. Guzek, MČR Ostrava – 1. m.

LIBUŠE JAHODOVÁ, sportovní střelba – skeet

SSK Dukla HK, trenér L. Novota, MS Lonato, Itálie – 8. m. a pro ČR získala v kat. žen historicky první účastnické místo na LOH 2016, ME Maribor, Slovinsko – 9. m., Letní univerziáda Gwangju, Korea – 1. m. a 1. m. družstev, EH Baku, AZE – 16. m.

DENISA KOSOVÁ, orientační běh

OK 99 HK, trenér J. Kamenický, MS Skotsko – 11. m. ve sprintu a 6. m. ve štaf.; MČR Val. Meziříčí – 1. m. ve sprintu a 3. m. ve sprint. štaf., MČR Klepáčov – 1. m. na klas. trati, MČR Vracov – 3. m. v druž.

DAVID KOSTELECKÝ, broková střelba – trap

SSK Dukla HK, trenér K. Ploc, SP Al Ain, SAE – 1. m. a zisk účastnic. místa na LOH 2016, SP Larnaca, Kypr – 1. m., MS Lonato, It. – 7. m.

TOMÁŠ KOUBEK, fotbal

FC HK (nyní Sparta Praha, hostuje v Liberci), trenér M. Frimmel, stálý brankář reprezentace U-21, nyní v širší nominaci ČR

EVA KOUBKOVÁ, judo

váha do 70 kg, JC HK, trenér P. Petřikov st., EP Bratislava – 1. m., MČR Teplice – 1. m., MČR družstev Jablonec – 2. m.

JAROSLAV KREJCAR, golf

Park GC HK, trenérka K. Cechová, dlouhodobě patří do Top 5 českých hrajících a současně vyučujících profi golfistů, MČR na rány – 5. m. z českých vyučujících profesionálů, celkově 22. m., profesionální Czech One PGA Tour (z 12 turnajů odehrál 6): Gray Bear Trophy – 7. m., Casa Serena Cup – 5. m. (3 kola po sobě pod par), v nár. žebříčku v celkovém pořadí 5. m. mezi vyučujícími profesionály a celkově 24. m.

PAVEL KUBÁT, orientační běh

OK 99 HK, trenér P. Losman, MS na klas. trati Skotsko – 28. m., MČR na krátké trati Jáchymov – 5. m., MČR na klas. trati Klepáčov – 3. m., MČR družstev Vracov – 3. m.

JAROSLAV KUDRNA, hokej

Mountfield HK, trenér T. Martinec, extraliga 2014/15 – 5. m., hradecký odchovanec, jeden z nejlepších střelců týmu

MICHAL MATĚJOVSKÝ, automobilové závody na okruzích

Československý Motorsport HK, team: Křenek Motorsport, trenér J. Křenek, mistr Evropy v závodech cestovních vozů Fia ETCC: 1. m. Hungaroring, Maďarsko, 1. m. Slovakia Ring, Slovensko, 1. m. Paul Ricard, Francie, 1. m. Masarykův okruh, ČR, 1. m. Zolder, Belgie, 2. m. Pergusa, Itálie, vůz BMV 320si.

PAVEL PETŘIKOV, judo

do 60 kg, JC HK, trenér P. Petřikov st., MS Astana 17. m., ME Baku – 9. m., ME druž. Baku – 7. m., SP Austrálie – 1. m, na OH postupuje 22 borců z celého světa, nyní je na 17. m.

LEOŠ ROUŠAVÝ, kvadriatlon

SK RN HK, celkové 2. m. v SP (2. m. MS – Hannover, 5. m. MS – Samorin, 4. m. MS – Polskaman, 5. m. ME – Maďarsko, 1. m. SP – Bystřice, 1. m. SP – Ratscher)

MILOŠ SLAVÍČEK, sportovní střelba – skeet

SSK Dukla HK, trenér P. Luštický, 1. m. a 3. m. druž. MČR Brno

JAN SYCHRA, sportovní střelba – skeet

SSK Dukla HK, trenér P. Luštický, Armádní MS Mungyeong, Korea – 1. m., MS Lonato, Itálie – 22. m. a 5. m. družstev, SP Al Ain, SAE – 8. m., SP Larnaca, Kypr – 8. m., EH Baku, AZE – 5. m.

JIŘÍ ŠIMÁNEK, hokej

Mountfield HK, trenér T. Martinec, extraliga 2014/15 – 5. m., lídr a kapitán týmu

Kolektivy

DTJ HRADEC KRÁLOVÉ, stolní tenis muži

trenér M. Lučan, 2. m. extraliga

MOUNTFIELD HK, hokeje

trenér T. Martinec, extraliga 5. m.

JC HRADEC KRÁLOVÉ, judo

trenér P. Petřikov starší, MČR družstev žen Jablonec – 2. m.

OK 99 HRADEC KRÁLOVÉ, orientační běh

trenér J. Kamenický, Česká liga družstev – 4. m., MČR dr. Vracov – 3. m., MČR sprint. štafet Val. Meziříčí – 3. m., MČR štafet Vracov – 1. m., Česká liga štafet – 5. m.

SK SPARTAK HRADEC KRÁLOVÉ, karate

trenér K. Guzek, Liga kumite družstev žen – 1. místo

T-C DTJ HRADEC KRÁLOVÉ, tenis

trenér R. Vik, po loňském historickém postupu do I. ligy smíš. druž. jako jediný východočeský tým vybojoval setrvání v soutěži

TJ SLAVIA HRADEC KRÁLOVÉ, pozemní hokej

trenér J. Bárta, extraliga mužů – 3. m. (splnili podmínky k účasti v Eurohockey club Challenge 2016), Interleague – 4. m. (účast 6 týmů z Maďarska, Slovinska a ČR a SR)

TJ SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ, basketbal ženy

trenérka R. Ptáčková, ŽBL – 2. místo, Český pohár – 3. místo

TJ SOKOL HRADEC KRÁLOVÉ, zápas – volný styl

trenér F. Maňásek starší, MČR družstev, HK – 1. místo

Handicapovaní

TOMÁŠ PROUZA, golf

Park GC HK, trenérka M. Vlášková, ME týmů EDGA Malaga, Šp. – 8. m., MMČR M. Lázně – 3. m. brutto medical pass, 2. m. Open netto, 1. m. podle zdr. postižení (RS), Czech Disabled Golf Masters Dar. Dvůr – 5. m., KU turnaj – 2. m.

ONDŘEJ SEDLISKÝ, tenis

intelektové znevýhodnění, TK VČE HK a SK Integra HK, trenér P. Sedliský, Světové hry Guayaquil, Ekvádor – 3. m. dvouhra, 3. m. druž., MČR Žamberk – 1. m. dvouhra

Fair play

PETER FRÜHAUF, hokej

Mountfield HK, slovenský bek, jemuž byla 23. 12. 2014 diagnostikována rakovina varlete, po operaci a úspěšné léčbě radioterapií se v květnu 2015 připojil zpět k mužstvu a od září znovu hraje extraligu. Aktivně se zapojil do úspěšného osvětového programu Zdraví muže třetího tisíciletí, jehož cílem je prevence a debata o rakovině varlat (přednášky, besedy)

Dobrovolní trenéři

JANA DITTRICHOVÁ, kanoistika, vodní turistika

VK Slavia HK, vede dětský oddíl Vodáček, který dlouhodobě dosahuje významných úspěchů – 2014 a 2015 získal celkové 1. m. v kat. oddílů mládeže v celostátním pořadí ČP vodáků. Podílí se na pořádání akcí, pracuje i ve vedení klubu

JOSEF GOLAS, karate kyokusshinkai, shotokan

G&G HK, karate dělá od roku 1978 a 35 let je trenérem, 5x mistr rep. v zápase, převzal několik ocenění, před 20 lety založil dětský klub karate G&G při ZŠ Mandysova, s mládeží uspěl ve všech kat. na MČR od ml. žáků po juniory

LIBUŠE NETOPILOVÁ, sport pro všechny

TJ Dynamo HK, cvičitelka II. třídy SPV, II. třídy rytmické gymnastiky a III. třídy zdr. těl. výchově, v tělovýchově pracuje od 14ti let, připravovala svěřence na různé závody, reprezentovala ASPV na 6ti světových gymnaestrádách

PETR PODZIMEK, pozemní hokej

TJ Slavia HK, po ukončení vrcholové závodní činnosti se začal věnovat práci s mládeží, vychovává mládež od ml. žáků po st. dorost, vychoval řadu reprezentantů, dlouhodobě je šéftrenérem mládeže TJ Slavia HK

Síň slávy

FRANTIŠEK PLUHAŘ, volejbal

nar. 14. 4. 1954, TJ Sokol Plotiště, do 50ti let hrál závodně, hledal a vychovával naděje, které byly později v nejvyšších soutěžích, přes 40 let se věnuje práci s mládeží, je lektorem při školeních, úzce spolupracuje s Masarykovou ZŠ a MŠ v Plotištích, v neposlední řadě pracuje jako funkcionář TJ, každoročně se podílí při zajišťování soustředění na Pecce

ZDENĚK VAŠATA, atletika

nar. 26. 5. 1930, TJ Sokol HK, k atletice se dostal na Kuratoriu pro výchovu mládeže, kam chodil v letech 1943-44, první závody absolvoval na hřišti reálky (dnešní zimák), po obnovení Sokola HK jako dorostenec se stal v roce 1948 mistrem rep. (tyč) a vítězem utkání Čechy-Morava-Slovensko, pak byl členem Sparty Praha, dostal se až na výšku 3,80 m, v letech 1955-1968 jako trenér Spartaku HK připravoval řadu závodníků, stále je aktivní atlet v kat. M80.

Galavečer v pondělí 22. února

Hradec Králové - Slavnostní galavečer, v rámci kterého dojde k vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2015 města Hradec Králové, se uskuteční v pondělí 22. února 2016 od 18 hodin v sále hradecké Filharmonie.

Během večera bude oceněno deset nejlepších jednotlivců, tři kolektivy, handicapovaní sportovci, dobrovolní trenéři (cvičitelé) a jedna osobnost bude uvedena do Síně slávy. Udělena bude také Cena Fair Play a Cena Josefa Masopusta. Zároveň bude vyhlášen vítěz ankety čtenářů Hradeckého deníku.

Večerem bude provázet Radek Šilhan. Chybět nebude doprovodný program, v němž vystoupí Lešek Semelka, Andrea Mea, Nela Kailová a také skupiny či umělci z Hradce.

Vstupné je zdarma! Lístky budou k dispozici v budově Královéhradecké ČUS (dříve ČSTV, Habrmanova ul.). O termínu vyzvednutí budete včas informováni. Již nyní si je můžete rezervovat na sekretariátu (tel.: 604 571 185, e-mail: fridrichova@cushk.cz).