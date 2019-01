Svitavy - Každý týden zveřejňujeme příběhy čtenářů, kteří se chtějí podělit o radost i smutek.

Velký zájem vyvolal příspěvek o odmítnuté rodičce, který jsme v Řádcích důvěry zveřejnili minulý týden. Mnozí z vás nám napsali o tom, co poznali na vlastní kůži. Jejich příběhy dnes zveřejňujeme.

Zkoušela jsem doktorku obměkčit

Přečtení dopisu „Lékařka nepoznala, že dcera rodí“ uveřejněného ve vašich novinách mě donutilo podělit se s čtenáři o mou osobní zkušenost s porodnicí ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové. K této porodnici jsem měla důvěru a nikdy jsem nezapochybovala, že bych mohla snad rodit jinde.

Zhruba před rokem a půl jsem byla svojí gynekoložkou po uplynutí stanoveného termínu porodu (22. 7.) předána do péče rizikové poradny gynekologicko-porodnické kliniky FN HK, kam jsem docházela asi týden a vše probíhalo bez jakýchkoli problémů. Jelikož porod stále nepřicházel, objednala mě v pátek 31. 7. 2009 paní doktorka z rizikové poradny na pondělí 3. srpna v 7.00 hodin do zdejší porodnice na vyvolání porodu.

Dne 2. 8. ve 23.50 hodin mi začala odtékat plodová voda a zhruba v 0.30 hodin jsme odjeli do porodnice. Podotýkám, že bydlíme 15 km od Hradce Králové a tu noc byla prudká bouřka a liják. V jednu hodinu mě přijala porodní asistentka k vyšetření s tím, že mají bohužel zavřený příjem rodiček, ale vzápětí mě uklidnila tím, že pro případ akutního porodu mají tři rezervní lůžka. Následně se zarazila nad barvou odtékající plodové vody a napojila mě na monitor sledující srdeční frekvenci miminka. Mezitím přišla službukonající lékařka, očividně otrávená z nočního příjmu a suše mi oznámila, že mě sice vyšetří, ale přijmout mě nemůže, neboť pro mě nemá lůžko. Na můj argument, že je pro mě připravené lůžko na 7. hodinu ranní (což bylo v tu chvíli za cca 5,5 hodiny), paní doktorka nereagovala a jala se telefonovat do porodnice v Pardubicích. Zkoušela jsem ji obměkčit a doufala jsem, že mě, jako 36letou prvorodičku se zkalenou plodovou vodou a pravidelnými kontrakcemi po pěti minutách, se kterou tam mimochodem na sedmou hodinu ranní počítají s lůžkem, nepošle v tom šíleném počasí do jiné porodnice. Nepodařilo se a ještě jsem byla arogantně upozorněna, že mám „veliké štěstí“, protože v pardubické porodnici mají poslední volné místo, ale jestli se mi to nelíbí, tak mi nikdo nebrání odjet do porodnice v Jičíně nebo v Chrudimi. Korunu tomu „milá“ paní doktorka nasadila vystavením složenky na 90 korun za pohotovostní ošetření. Když jsem vyšla na chodbu, můj vystresovaný přítel nejdřív nevěřil vlastním očím a následně ani uším, když jsem mu oznámila, že naše noční spanilá jízda pokračuje směr Pardubice. V porodnici v Pardubicích už šlo vše ráz naráz. Tamní porodní asistentka se pouze pozastavila nad tím, jak mě s takovouto plodovou vodou mohli z Hradce poslat pryč, ale dál situaci nekomentovala. Ani nebyl čas. V té chvíli jsme tam rodily tři maminky téměř najednou, ale i v této vypjaté situaci byl personál porodnice příjemný a úžasně vstřícný. Ve 4.40 hodin, což bylo asi dvě hodiny po příjezdu do Pardubic, byl syn na světě, naštěstí úplně v pořádku. Jen radši nedomýšlím, co by se stalo, kdyby nás na cestě mezi Hradcem a Pardubicemi potkala nějaká nečekaná kolize. Na porod v autě by si asi můj partner netroufl.

Rozhodně nepochybuji o tom, že ve FN HK pracují výborní lékaři a špičkoví odborníci. Bohužel tato paní doktorka mi svým osobním přístupem představu o výjimečnosti tohoto ústavu značně pokazila. Vždyť takováto situace se může opakovat a bohužel příště už nemusí vše tak šťastně dopadnout, jako v mém případě. Ingrid, Hradecko

Mizí nám porodnice…

Při neznalosti konkrétního případu bych si nedovolil jako laik vynášet jakékoli soudy. Ale jen tak mimochodem. Aktuálně je určitý baby-boom, rodí silnější ročníky (Husákovy děti). V okolí Hradce zmizely za poslední roky dvě porodnice v nemocnicích Nový Bydžov a Opočno. Obě zařízení jsou v gesci Královéhradeckého kraje (předtím řízeného koalicí v čele s ODS, nyní s ČSSD)… Jak to kapacitně zvládá FN, je otázka pro někoho, kdo je za tuto oblast zodpovědný. Pepek, Hradec Králové

Syn se narodil v Kolíně

Dobrý den, ráda bych se podělila o svoji zkušenost a myslím, že nás maminek bude víc. Ještě teď mě mrazí po přečtení vašeho článku. Já mám následující zkušenost: Měla jsem kontrakce po sedmi minutách a jela do porodnice v Hradci. Po vyšetření mi lékařka sdělila, že k porodu to není a že jistě kontrakce přejdou. Nevěděla jsem, co dělat, protože jsem tušila, že syn se brzy narodí a ve FN HK mě odmítnou. Protože bydlíme v Chlumci nad Cidlinou, zavolala jsem do porodnice v Kolíně, tam mi ochotně sdělili, že mám přijet, protože ženu, která začíná rodit, nemocnice prý odmítnout nemůže. Neváhali jsme tedy a syn se narodil v Kolíně, kde byla skvělá péče i přístup lékaře i sester. Ani nechci domýšlet, co by se stalo, kdybych opět jela (podruhé) do HK. Jsem přesvědčena, že to není tím, kolik má nemocnice příjmů pacientů. V Kolíně tu noc přišlo hodně maminek a narodilo se hodně dětí, přestože kapacita sotva stačila, ale je to o přístupu lékařů. Snad tyto příspěvky pomohou dalším maminkám, aby se nedostávaly do stresových situací a nebyly vystavovány ohrožení života a života jejich děťátka. Lenka, Chlumec nad Cidlinou

Chcete napsat do Řádků důvěry?