Hradec Králové - /PROGRAM/ - Už pošestnácté pořádá královéhradecké Klicperovo divadlo mezinárodní přehlídku Divadlo evropských regionů. Také letos se uskuteční v posledních deseti červnových dnech.

V Hradci Králové v sobotu 28. června pokračoval program XV. ročníku mezinárodní přehlídky Divadlo evropských regionů. Na hlavní scéně Klicperova divadla se přadstavilo Divadlo Komedie Praha, hra Proces. | Foto: DENÍK/David Taneček

PROGRAM XVI. MEZINÁRODNÍ FESTIVALU

DIVADLO EVROPSKÝCH REGIONŮ V HRADCI KRÁLOVÉ





PONDĚLÍ 21. ČERVNA

Klicperovo divadlo – hlavní scéna – 10.00 David Drábek: JEŠTĚŘI

Klicperovo divadlo – hlavní scéna – 19.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

Milan Kundera: PTÁKOVINA

„Komedie do té míry nevážná, že je to víc než komedie: že je to prostě ptákovina,“říká Milan Kundera o své hře. Hraje Činoherní klub Praha.

Vyprodáno!

Žižkovy sady – vstup volný – 23.00

Kolektiv Divadla Continuo

FINIS TERRAE – pouliční divadlo Divadlo Continuo Malovice

KONCERT NA LETNÍ SCÉNĚ

(Po skončení představení na hlavní scéně)

ART JAZZ BAND

OPEN AIR PROGRAM:

Nejdelší festival v Hradci Králové nabídne více než 170 představení.



pondělí 21. června: .

5.00 – Velké náměstí: Micimacko.tym.sk, Praha

Bagollytolak

12.00 – Velké náměstí: Micimacko.tym.sk, Praha

Bagollytolak

15.30 – Letní scéna Klicperova divadla: Divadlo U staré herečky

Tuč a Ňák

16.30– Malé náměstí: Divadlo Mimotaurus o.s., Praha

Hrozné příběhy

17.00 – Nové Adalbertinum: Zatanči si, Ústí nad Labem

Překvapení

17.30 – Městská hudební síň: Divadlo Dagmar, Karlovy Vary

Já, Holden

18.00 – Kavčí plácek: P.L.H., Nátěrová hmota

Left for Dead

18.00– Radnice: Improliga, Praha

Improliga

19.00 – Žižkovy sady, Autobuf: Divadlo Bufet

RÁDIO IVO: ROZHLASOVÁ IMPROVIZACE

21.00 – Velké náměstí: Micimacko.tym.sk., Praha

Bagollytolak

15.00– Malé náměstí: DAMU & HK

FIESTA !

18.00 – Malé náměstí: DAMU & HK

FIESTA!

21.00 – Nové Adalbertinum: Sdružení Serpens, Agentura Dell‘arte, Praha

Hlína aneb Potíže sGolemy

21.30 – Žižkovy sady, Open stan: Divadlo Dno, Hradec Králové

Fagi a DNO - Svět podle Fagi

22.15 – Městská hudební síň: DAMU Praha

Markéta Lazarová

22.15 – Radnice: Divadlo Jesličky, Hradec Králové volně dle Poprasku páně Goldoniho

Šrumec na laguně

22.45 – Malé náměstí: DAMU & HK

FIESTA!

23.00– Žižkovy sady, Autobuf: Divadlo Bufet



STŘÍDMÍ KLUSÁCI V KULISÁCH VIŠNÍ