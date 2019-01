Hradec Králové /SOUTĚŽE DENÍKU/ - Už ve čtvrtek začíná v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové tradiční výstava nábytku, interierů a bytových doplňků - bytová show.

Bytová show v kongresovém centru Aldis v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Ondřej Littera

Dvacátý ročník bude pokračovat až do neděle 8. listopadu. Od čtvrtka do soboty výstava otevře své brány od 9 do 18 hodin. V neděli pak od 9 do 16 hodin. Chybět zde nebudou například poradny bytových architektů zdarma, výhodné nabídky od výrobců, prodejců a řemeslníků, český i zahraniční nábytek a mnoho dalšího. Oblíbený doprovodný program nabídne kuchařské show nebo přednášky designérů na aktuální témata.

Rybičky 48 představí U Letců nové i osvědčené písničky

Hradec Králové - Největší hity, nové písničky, koncertní host, dvě předkapely a společná párty s fanoušky na baru. To slibuje před koncertem v Hradci Králové kapela Rybičky 48. Do klubu U Letců kapela zavítá už tento pátek v rámci série třinácti koncertních zastávek nazvaných LÉTO V PEYTCHI TOUR. Začátek koncertu, který uvedou kapely ATD a Donaha, je v 19 hodin.

„Naši fanoušci o nás vědí, že jsme jako rodina a stejně přistupujeme i k našim posluchačům. Tudíž turné bude jedna velká party a s fanoušky se po koncertě potkáme vždy na baru. Pokecáme, popijeme a možná i vytáhneme akustiky. Všechno je možné," popisuje zpěvák a baskytarista Rybiček Kuba Ryba.

