Hradec Králové – Společné cvičení hradeckých hasičů – leteckých záchranářů a Zdravotnické záchranné služby se uskutečnilo koncem srpna v prostoru heliportu v Hradci Králové. Výcvik se zaměřil na záchranu a evakuaci lidí v podvěsovém vaku a za pomocí trojcípého evakuačního šátku.

Pro zraněného musela přiletět helikoptéra - ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Archiv

Výcvik proběhl za podpory Letecké služby Hradec Králové, kterou od roku 2009 zajišťuje nestátní letecká společnost DSA s vrtulníkem typu EC – 135.

Hlavním cílem společného cvičení byla simulace záchrany osob, kdy letecký záchranář společně s lékařem nebo záchranářem byli vysazeni u zraněné osoby. Tu zajistili do vakuových nosítek a do speciálního vaku a následně ji v podvěsu vrtulníku přepravili do prostoru hradeckého heliportu. Současně se také zdokonalovala komunikace mezi leteckými záchranáři v podvěsu a členy posádky, tzv. navaděči, kteří byli vyškoleni z řad zdravotnických záchranářů, a to jak za pomocí interkomu, tak vizuální komunikace.

Cvičení se zúčastnilo pět z dvanácti hasičů – leteckých záchranářů HZS Královéhradeckého kraje, kteří jsou speciálně vyškoleni pro záchranářskou činnost za použití různých typů vrtulníků. Tito specialisté jsou schopni zasáhnout v podvěsu vrtulníku nejen na vodní hladině, ale třeba i ve skalách.

Letečtí záchranáři cvičí několikrát ročně na nejrůznější typy událostí, jako je záchrana osob z drátů vysokého napětí, korun stromů, výškových budov, ze skal nebo vody a podobně. Výcviky probíhají na dvou typech vrtulníků, Bell 412 Letecké služby Policie ČR a EC 135 Letecké záchranné služby (LZS) Hradec Králové. Několikrát do roka probíhají také společné výcviky s lékaři a zdravotnickými záchranáři LZS Hradec Králové. Společně pak zasahují u nejrůznějších událostí, převážně v nepřístupném terénu, kam se běžná technika nedostane a musí být nasazen vrtulník s leteckým a zdravotnickým záchranářem v podvěsu. (mž)