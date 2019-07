V červnu se na školách konalo slavnostní finále různých podob- závěrečná vystoupení, vernisáže výtvarného kroužku, absolventské koncerty či pasování na čtenáře. Den D nastal v pondělí 17. června i pro muzikanty a divadelníky ze Základní školy Kukleny.

Kytaristé a flétnisté dojali své rodiče zejména provedením skladeb Tenkrát na Západě nebo Hallelujah. Herci a herečky z osmých tříd pak divákům přiblížili příběh Anny Frankové, v němž se zaměřili na to, co je všem blízké, co každý z nás prožívá. Křehké lidské vztahy, dospívání, lásky, zklamání, strach, slzy a smích v jednom okamžiku a hlavně potřeba spřízněné duše, někoho, kdo je tu pro nás, kdo nám naslouchá. „Letní hraní se letos v Kuklenách konalo již počtvrté. Naši muzikanti z odpoledních kroužků paní učitelky Věry Slavíčkové pojali své vystoupení námořnicky. Báli se, aby nedopadli jako orchestr na Titaniku, ale myslím, že po pondělním úspěchu by je angažovala kdejaká zaoceánská loď. Osmáci z literárně-dramatického semináře poprvé zkusili, jak pracovat s trémou před diváky, a dlouhotrvající potlesk potvrdil, že to zvládli výborně. Obecenstvo oceňovalo scény s židovskými hvězdami nebo dojemné závěrečné finále Anny s její imaginární deníkovou přítelkyní Kitty,“ uvedla o hraní učitelka literárně-dramatického semináře Petra Schnaubertová.