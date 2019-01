HRADEC KRÁLOVÉ - Kongresové centrum Aldis v pondělí večer žilo krásou, půvabem, pestrostí módních novinek i lidskou šlechetností.

Módní přehlídka HK | Foto: DENÍK/David Taneček

Módní show podzim – zima, kterou pod záštitou hejtmana Pavla Bradíka pořádala modelingová agentura Daniela Models, měla skvělou choreografii, režii a kvalitu. Pořad uváděl Tomáš Krejčíř, v roli modelek se předvedly i herečky z televizního seriálu Pojišťovna štěstí Kateřina Brožová, Markéta Pokorná a Nikol Štíbrová. Část výtěžku akce, 105 500 korun, jde opět ve prospěch dětské chirurgie a traumatologie fakultní nemocnice. Šek s touto částkou předali hejtman Pavel Bradík a majitelka pořádající agentury Daniela Brázdová řediteli fakultní nemocnice Leoši Hegerovi a zástupci primáře Jindřichu Preisovi. A co móda? Pokud chcete být in, tak letí fialová i lahvově zelená a pestré barvy. A do mrazu si vyrazit v minisukních a minišatech? A proč ne! Módní trendy se této alternativě vůbec nebrání. Pondělní show představila řadu těchto možností.