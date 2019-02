Chlumec nad Cidlinou - Jeden z největších motorkářských srazů v regionu Motosraz Iron Bikers 2009 načne svůj další ročník první srpnový víkend v areálu bývalých kasáren.

Festival. Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Plachý

Deník vyhlásil spolu s pořadateli soutěž o volné lístky.

Tři vylosovaní, mezi nimiž jsou Václav Slavík, Jaroslav Matouš a Olga Hašplová, si mohou po dvou vstupenkách vyzvednout v recepci Hradeckého deníku v Kladské ulici do pátku 31. července.

Návštěvníci se už nyní mohou těšit na ohňovou show, kapely Krucipüsk, De Bill Heads, Walda Gang či Rammstein revival. (red)



DŘÍVE JSME PSALI:

Motosraz láká i lehkou erotikou

Na přelomu července a srpna se zaplní bývalý vojenský areál v Chlumci nad Cidlinou vyznavači rychlých strojů. Sraz Iron Bikers slibuje show plnou bolesti i zápasy v blátě.



Jeden z největších motorkářských srazů v republice už pomalu roztáčí další ročník. Na přelomu července a srpna se bývalý vojenský areál přichystá na nájezd milovníků rychlých strojů.



Letos si organizátoři připravili jednu originální libůstku. Vystoupení skupiny Hell, která je proslulá svou krvavou show plnou bolesti. Tato pražská partička taterů vystoupí jen na dvou motosrazech v republice. Jedním z nich bude právě chlumecký Iron Bikers 2009.



„Je to úplně něco jiného, než jsme doposud na srazu měli. Tito tvrdí hoši i ženské se nechávají za kůži zavěsit na lano nebo si propichují různé části těla rovnou na jevišti,“ přibližuje program jeden z organizátorů Martin Kundrt.



Na hlavní scéně se však objeví také tradiční gogo tanečnice a přislíbena je i lesby show. „Doufáme, že každý si najde něco svého. Kromě různých vystoupení plánujeme soutěže v boxu a páce. Ty se budou konat jak v pátek 31. července, tak v sobotu 1. srpna a finále uděláme přímo na jevišti,“ doplnil Kundrt.



V sobotu si na své přijdou i děti, pro něž pořadatelé chystají soutěže, za které mohou získat hlavní cenu, a to minibike. „Možná budeme ještě štědřejší, ale to se teprve uvidí,“ říká Martin Kundrt.



V doprovodném programu se objeví paintball, zápasy v blátě či originální klání v plivání do dálky. (sir)