Hradec Králové - Dominika Špalková, produkční a dramaturgyně Poco a poco animato se svěřuje, na co se těší v příštích dnech.

Dominika Špalková, produkční a dramaturgyně Poco a poco animato. | Foto: Archiv Dominiky Špalkové

Povolání: produkční a dramaturg Poco a poco animato

Bydliště: Hradec Králové

Věk: 31 let

Těším se na pražský festival Malá inventura, kde budeme vybírat tituly pro naši Velkou inventuru. Ta bude v září v Jiráskových sadech. Podle dramaturgie to bude velmi zajímavé. Také se nemůžu dočkat setkání s Pavlem Doskočilem, se kterými budeme debatovat o tom, koho pozveme do galerie v podchodu.



A vzhledem k tomu, že jsme letos dostali na starost open air program divadelního festivalu, tak se těším, až si vymyslím, kam se pojedu inspirovat do zahraničí.