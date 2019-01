KRÁLOVÉHRADECKO - Marie Bačová z Jaroměře na Náchodsku, která je nejstarší obyvatelkou Královéhradeckého kraje, dnes oslavila 107. narozeniny.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Eva Rothová

Dosud aktivní žena, která se sama vydává na krátké vycházky po jaroměřské léčebně dlouhodobě nemocných, kde žije, je ve svém vysokém věku schopná číst bez brýlí. Jejím jediným omezením je, že hůře slyší, řekl mluvčí kraje Imrich Dioszegi.

"Maminka se neustále zajímá o události kolem sebe, chce vědět, co se ve světě děje nového," řekla třiaosmdesátiletá dcera oslavenkyně Božena Marková.

Marie Bačová, která se narodila v roce 1900, strávila téměř celý svůj život v Jaroměři, kde pracovala v textilních továrnách a v porodnici. Do práce nastoupila již ve svých 14 letech, do důchodu odešla, když jí bylo 78 let. Marie Bačová se může ve svém věku těšit kromě své dcery také ze sedmi vnoučat, osmi pravnoučat a deseti prapravnoučat.

K narozeninám dnes přijel oslavenkyni popřát například hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík, který jí předal kytici růžových gerber a dárkový koš. "Všichni jste mě moc překvapili," řekla gratulantům Bačová, která i přes svůj vysoký věk přijímala gratulace vestoje.

Dcera oslavenkyně tvrdí, že maminka celý život jedla jednoduchou stravu, ve které však nesměl chybět česnek. "Česnečku maminka vařívala někdy i třikrát týdně. Důležité podle maminky také je, aby se lidé chovali slušně, žili skromně a měli se rádi," řekla dcera nejstarší obyvatelky hradeckého kraje.

Podle údajů České správy sociálního zabezpečení žilo letos v srpnu v České republice 510 lidí starších sta let. Tohoto věku se dožívají více ženy, kterých bylo v evidenci 428. Mužů, kterým je více než sto let, žilo v srpnu 82. Nejstarší důchodkyně v Česku se narodila v roce 1898, podle statistik nejvíce lidí s věkem nad sto let žije v Praze a v Jihomoravském kraji, naopak nejméně v Karlovarském kraji.

.