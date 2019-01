Hradec Králové - /VIDEO, FOTO/ Hostem on–line rozhovoru Hradeckého deníku byl Jaromír Joo, principál cirkusu Jo–Joo

1. Pokousalo ho už někdy zvíře v jeho cirkusu?

2. Jaké to je vést kočovný život?

3. Kde bere inspiraci pro svá turné?

Ředitel cirkusu odpovídal na vaše otázky ve čtvrtek 8. dubna dopoledne.

Se svými miláčky, tygry, leopardy či pumami, se běžně prochází po ulicích na vodítku. Občas trochu viděsí cyklisty a kolemjdoucí, avšak principál Prvního českého národního cirkusu Jo–Joo Jaromír Joo říká, že i tato zvířata potřebují procházky.



„Zvířata jsou krotiteli láskou, pýchou a osudem a na vztahu k nim se odvíjí jejich život,“ tvrdí. Při on–line rozhovoru Hradeckého deníku se však čtenáři odvážili zeptat i na peprnější věci.



Jak je to s partnerskými a manželskými vztahy u cirkusu? Platí, že se lidé berou jen mezi sebou? Je to tím, že nikoho jiného nestačí dobře poznat při kočovném životě, nebo se musí zachovávat tradice rodu? (Elvíra)

Dříve tomu tak bývalo. Ale v dnešní době to již neplatí. I když pro člověka, který se nenarodil u cirkusu, je to potom docela těžké. Ale láska přemůže vše, a kdo prochodil u cirkusu jedny boty, tak už tam zůstane i bez lásky.



U važoval jste někdy, že byste spojil své síly s jiným cirkusem? Nevyplatilo by se vám to víc? (Maková panenka)?

Já si myslím, že kumpanie lumpanie. A snažím se za sebe a svůj cirkus být mezi nejlepšími. Co se nám podle názorů diváků zaplaťpánbůh daří, protože nejsme rodinný cirkus, máme 57 zaměstnanců.



Myslím, že takové Humberto může lákat diváky i na slavné jméno, vždyť všichni známe slavný seriál. Máte vy něco, čím jste unikátní? (DJ Pedro)

V seriálu Cirkus Humberto jsem hrál já i moje manželka (já žongléra a má žena artistku na hrazdě, vzdušnou akrobacii) a můj dědeček údajně znal i Eduarda Basse, který tuto krásnou knihu napsal. Dá se říct, že náš program je plný unikátů. Je tam např. čtyřmetrový rapující kostlivec, hadí žena, která vyhrála Zlatého klauna v Monte Carlu, a samozřejmě moje lásky: tygři, leopardi, pumy, hadi, krokodýli a moje žena.



Kde a jak jste poznal svou ženu? (Radim Uzel)

V Mongolsku v Ulánbátaru, kde jsme spolu vystupovali v jednom cirkusovém programu. Od té doby jí říkám „Čingischánova pomsta“.



Která země vám nejvíce učarovala? A které české město? (P. Mikulecký)

V poslední době nám učaroval Hongkong, kde část našeho programu celou zimu vystupovala v Ocean Parku. Přiznám se, že mám rád nekomerční města, kde mám vyprodaný stan, takže mám rád celou republiku.



J ak se vyrovnáváte s konkurencí jiných cirkusů? Jen v Hradci Králové jste za poslední dobu třetí cirkus. (Alžběta Hájská)

Snažíme se mít nejlepší cirkusový program, což se nám podle názorů diváků daří. A většina diváků čeká na kvalitu, tzn. na cirkus Jo-Joo. Spoustu diváků se mi svěřilo s tím, že čekají pouze na náš cirkus, protože vědí, že je to záruka dobré zábavy. A to nás nesmírně zavazuje a těší.



Už s vámi chtělo nějaké zvíře souložit? Byla to samice, nebo samec? A co vy na to - zdvořile jste odmítl? (Pepa z Depa)

Samozřejmě že se to stává. Je to většinou samice. Odmítám to přirozeně, nejen proto, že moje žena žárlí.



Jak se daří vám a vaší dceři Marcele? (Lucie)

Marcelce se daří dobře, i když po pádu kopule cirkusu ji při poranění páteře chyběl milimetr do celkového ochrnutí. Odmlouvá a hádá se se mnou, takže už je v pohodě.



