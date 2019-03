Otázka pro hejtmana Lubomíra France

Hradec Králové - Kraj slaví 10 let. Co byste kraji i občanům popřál do dalších let?

Hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Do dalších let kraji, aby krajský úřad fungoval aspoň tak, jak fungoval za posledních deset let. Myslím si, že krajský úřad i kraj, jako samospráva, svoji funkci vykonávaly dobře. A když vidím, jaké problémy způsobily například povodně v okolních regionech, tak Královéhradeckému kraji přeji, aby to bylo jako dosud, kdy jsme tady za těch deset let žádnou velkou přírodní katastrofu neměli. Jinak samozřejmě všem obyvatelům kraje přeji zdraví, štěstí a osobní spokojenost. To je důležité, aby se nám tady dobře žilo.

Autor: Martin Černý