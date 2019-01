Východní Čechy - V internetové dražbě pro dětské oddělení Pardubické krajské nemocnice je spousta atraktivních předmětů: láhve červeného vína s cennými podpisy i hokejka Petra Sýkory.

Ewa Farna | Foto: Archiv



Prázdniny jdou do finále – to nejlepší se svými dětmi ovšem můžete zažít nakonec!

V pátek se na pardubickém koupališti uskuteční třetí ročník charitativní akce na podporu dětského oddělení Pardubické krajské nemocnice s názvem Loučíme se s prázdninami.



Velká show



Hned ráno začne otevřený turnaj v plážovém volejbale, který je limitován počtem přihlášených týmů. Vyhodnocovat se bude umístění na prvních třech místech a oceněn bude také tým, který během turnaje získá největší sympatie u diváků a vytvoří největší show.

Dalším bodem celodenního programu bude soutěž v nejrychlejší jízdě na vodním tobogánu. Také v této disciplíně čekají na vítěze krásné ceny.



Na brusle!



V pravé poledne začne recesistický pětiboj mezi představiteli Pardubického a Královehradeckého kraje a jejich týmy. Soutěžit se bude jak na souši, tak ve vodě.

Zajímavá bude také možnost zabruslit si na mobilní ploše o rozměrech dvacet krát patnáct metrů, a to na klasických zimních bruslích.Večer pak veřejné bruslení zakončí profesionální krasobruslařská show.



Součástí zábavně-kulturního odpoledne bude módní přehlídka. Účast už přislíbily herečky Michaela Ochotská ze seriálu Pojišťovna štěstí a Veronika Nová z Ordinace v růžové zahradě, přijedou také finalistky letošní soutěže Miss České republiky.



Páteční dětský den na pardubickém koupališti nabídne kromě zmíněných soutěží a turnajů i řadu společenských her. Dospělým pak nabídne možnost vyzkoušet ovládání gyroskopických vozítek Segway.



Farna a spol.



Celý den zakončí koncert, kde vystoupí královehradecká dívčí rocková skupina K2, dále Děda Mládek Illegal Band, nestárnoucí Turbo, pardubická formace Uši a nejmladší hvězda současné české popmusic Ewa Farna.



„Součástí této společenské akce je také internetová charitativní dražba zajímavých předmětů, která už běží na adrese www.afksport.cz,“ říká organizátor akce Pavel Uhlíř. „Lidé tady mohou vydražit například vzácné láhve červeného vína s podpisy prezidenta Václava Klause a někdejší slavné atletky Dany Zátopkové nebo hokejku Petra Sýkory. Výtěžek z této dražby i ze vstupného věnujeme dětskému oddělení Pardubické krajské nemocnice.“



Lístky na páteční Loučení s prázdninami si můžete už teď koupit v městských informačních centrech. Zakoupením vstupenky podpoříte nejen dětské oddělení Pardubické krajské nemocnice, ale získáte také celodenní vstup na pardubické koupaliště zdarma. (fri,pu)

. . .