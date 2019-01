Hradec Králové - Studenti s logem Srdce na tašce procházeli včera ulicemi krajské metropole, kde se konal jarní Srdíčkový den, který každoročně pořádá sdružení Život dětem.

Sbírka, do které může přispět každý, kdo si zakoupí přívěsek na klíče v hodnotě pětatřiceti korun, se v Hradci Králové koná ještě dnes. Vybrané peníze poslouží na nákup přístrojů do nemocnic a dalšího vybavení pro jiná dětská zařízení, jakými jsou dětské domovy či stacionáře pro hendikepované děti. Žadateli o pomoc však mohou být i jednotlivci. Část výtěžku jarní sbírky poputuje kupříkladu do Dětské nemocnice Fakultní nemocnice Brno na pořízení videogastroskopu, jenž přijde na více než 800 tisíc. Ve stejné dva dny potkají lidé ve městě také skauty, kteří se se sloganem Moc nebo pomoc zapojili do sbírky Pomozte dětem.

Sbírku Pomozte dětem podpořili v Hradci Králové také skauti

Zapojit se do velikonoční sbírky Pomozte dětem se rozhodli také skauti. Se žlutými ozdobnými kuřátky, která za třicet korun nabízeli, je v pondělí bylo možné potkat v ulicích krajského města. Letošní ročník celorepublikové akce Velikonoční skautské kuřátko se stal nejvýznamnější součástí celé sbírky. Ozdobné opeřence nejdřív skauti sami vyrobili a poté prodávali. Šek na částku, která se podaří vybrat po celé republice, předají junáci Kuřeti na Velikonoční pondělí ve večerním zábavnémtelevizním pořadu „Pípni pro Kuře“. Za uplynulých sedm ročníků sbírky již skauti vybrali téměř tři miliony korun.