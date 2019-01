Hradec Králové – Společně s Deníkem se čtenáři mohou dozvědět zajímavosti o sochách, které zdobí Hradec. Informace zpracovala Martina Vítková z Galerie moderního umění.

Socha úředníka na budově v hradecké Divišově ulici. | Foto: archiv autora

V Divišově ulici těsně za muzeem stojí První palác bývalé české vzájemné pojišťovny, jehož první patro osadil pražský sochař Stanislav Suk šesti třímetrovými plastikami na téma pojišťovnictví. Figury představují duševního pracovníka (úředníka), řemeslníka, obchod, alegorii města Hradce Králové, zemědělce (úrodu) a spořivost.

Abychom ideu spořivosti pochopili, půjdeme na to zleva, jako když se píše. Podle dobových materiálů je v první postavě muže zahrnuta veškerá práce duševní, pojišťovací agenda a důvěra v pojišťovací systém. První socha tvoří pár se sochou poslední, ženskou a tou je spořivost.

Úředníka můžeme porovnat s figurami Josefa Škody na protější Komerční bance, kde je jedna postava velmi výrazná a akční s telefonem v ruce a několik dalších na úzkém reliéfu nad vchodem přímo při práci. Úředník je ale klidný, stojí v reprezentativní, spíše než v pracovní poloze. Má na sobě tógu, jaká se nosila v klasickém Řecku, nikoli soudobý šat jako Škodovi úředníci. Odkazuje nás tedy ke klasickým a tím i ideálním hodnotám, na rozdíl od reality civilismu a každodennosti.

Levou ruku si muž klade na hruď, jako by přísahal a v pravé drží tabulku nebo svitek se záznamy, bezpochyby plnými čísel. Jeho levá noha je vysunuta mírně před římsu, jako by byl rozkročen. Není to však žádný bezhlavý let, jakým se vyznačuje Níké Samothrácká, ani dynamický pohyb Štursova Vítěze ze sloupu před gymnáziem. Vykročení je nejen přirozenější postoj, je to také naznačení pohybu vpřed.

Figura muže je svalnatá, nepochybně je stoupencem rozvoje ducha i těla podle Miroslava Tyrše. Avšak endorfiny z tělesného cvičení přehlušuje soustředěná vážnost až přísnost výrazu. Úředníkem neboli duševním pracovníkem mohl autor myslet soudce, právníka, lékaře, účetního, historika, inženýra a mnoho dalších slušně vydělávajících profesí, jejichž hlavním cílem mělo být ukládání si peněz v bance – spořivost.

Figura zároveň představuje modelového úředníka pojišťovny, díky jehož píli a solidnímu vystupování měli mít všichni klienti absolutní důvěru v činnost ústavu i celého pojišťovacího systému. Na tabulce tento matematik patrně právě počítá míru rizika a koeficient úroků včetně vyplacené sumy za dvě desítky let, pokud nepřijdou války a přírodní katastrofy. Tato figura nemá žádné božské atributy, přes neobvyklý šat je čistě z tohoto světa. Však také před mocí bohů se nelze pojistit jinak, než obětí a modlitbou a ani to není jisté. Lidský systém měl být zcela průhledný a zcela matematický a tím i v řeči čísel spravedlivý.

Martina Vítková