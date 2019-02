Hradecko - K samostatným kurzům, které mohou děti navštěvovat při pobytu ve školce, se některé ředitelky na Hradecku staví raději opatrně.

Ilustrační foto - děti | Foto: DENÍK/Aleš Vaníček

Dát dítě od tří let do mateřské školy už není v poslední době vůbec jednoduché. Mateřinky se předhánějí v možnostech doplňkových kroužků, které mohou ratolesti navštěvovat.

Rodiče tak musí rozvážit nejen vzdálenost školky od místa bydliště a další praktické věci, ale také je čeká rozvaha nad tím, co by jejich potomka mohlo bavit.

„Nabízíme dětem hned několik kroužků, které mohou navštěvovat. Patří mezi ně hraní na flétnu, malování, pracovní výchova či hudebně pohybový kroužek,“ říká ředitelka Mateřské školy Beruška v Chlumci nad Cidlinou Jana Málková.

Podobné doplňkové aktivity nabízí již většina mateřinek. Některé se však k těmto možnostem staví opatrně. „Pro děti máme připraveny dva kroužky. Výuku angličtiny a kurz plavání, který je velmi oblíbený. Avšak pokud bychom do budoucna uvažovali o rozšíření aktivit, pak už jen o jednu. Kroužky narušují celodenní program, pokud jich je hodně, a navíc by to neměl být hlavní cíl mateřské školy,“ vysvětlila ředitelka Mateřské školy v Kosicích Romana Havlínová.

Podobný názor zastává také Alena Synková z odboru školství hradeckého magistrátu. „Při dobré vůli se dá najít v celodenním programu místo také na tyto doplňkové aktivity. Měly by být tedy zakomponovány, a nikoliv prováděny samostatně,“ řekla.

Pro mateřské školy jsou však doplňkové kroužky lákadlem na rodiče. „Už téměř patnáct let se mohou děti učit hrát na flétnu. Baví je to a rodiče jsou také spokojení,“ uvedla ředitelka Mateřské školy Čibuz Lenka Kerhartová.

Termíny zápisů a počet stále volných míst

Každá mateřská škola si stanovuje kritéria zápisu, podle nichž jsou děti přijímány. Rodiče by si tato pravidla měli nejprve zjistit na internetových stránkách mateřinky nebo telefonicky. Rozhodující většinou bývá zejména bydliště a délka pobytu dítěte ve školce.

Mateřské školy zřizované městem Hradec Králové mají společný termín zápisu – 24. 4. od 10 do 16 hodin a 25. 4. od 9 do 12 hodin.

MŠ Holohlavy – 6. – 7. 4. od 8 do 16 hodin

MŠ Kosice – druhá polovina dubna – 2 až 3 volná místa

MŠ Převýšov – zápis již byl, ale stále je volných 3 až 5 míst

MŠ Čibuz – 15. 5. od 15 do 17 hodin a 16. 5. od 9 do 12 hodin

MŠ Stračov – koncem května – 1 až 2 volná místa

MŠ Těchlovice – 6. 5. po celý den

MŠ Třebechovice p. O. – 23. – 24. 4. odpoledne

MŠ Sluníčko Nový Bydžov – květen

MŠ Sloupno – po celý duben kdykoliv – 3 volná místa

MŠ Starý Bydžov – zápis již byl, ale stále je volných 4 až 5 míst

MŠ Sion Hradec Králové – zápis možný celý rok, záleží na počtu volných míst

ZŠ a MŠ Černožice – 20. – 22. 4. od 10 do 11 hodin

ZŠ a MŠ Lovčice – zápis již byl, ale stále je volných 4 až 6 míst

ZŠ a MŠ Nechanice – 16. 5. od 9 do 13 hodin – formou otevřených dveří, nově otevřena další třída

ZŠ a MŠ Hlušice – zápis již byl, ale stále je volných 7 míst

ZŠ a MŠ Měník – 8. 4. od 8.15 do 15 hodin

ZŠ a MŠ Prasek – zápis již byl, ale stále je volných 10 míst

Počet míst v mateřinkách je dostatečný, říká Alena Synková

Nedostatečný počet míst a s tím související problém s umístěním dítěte do školky. To je nejčastější výtka, kterou rodiče vůči ředitelkám mateřských škol mají. Jak to vidí Alena Synková, vedoucí odboru školství magistrátu?



Jaká je stávající kapacita mateřských škol zřizovaných Hradcem Králové?

Město Hradec Králové zřizuje 29 mateřských škol, v nichž je kapacita zhruba 2300 míst.



Je tento počet dostatečný?

Kapacita je dostatečná. Sice máme před zápisem, ale kupříkladu z některých mateřinek odejde i 60 předškoláků do první třídy. Děti jsou přijímány na základě mnoha kritérií. Upřednostněni jsou ze zákona předškoláci. Poté mají přednost děti s trvalým bydlištěm na území města, jejichž rodiče jsou zaměstnanci.



Nebojíte se náporu dětí silných populačních ročníků?

Populační ročníky ustojíme. Stále máme rezervy. Navýšena byla kapacita v Mateřské škole v Plotištích nad Labem a stále můžeme přidat několik míst ve školkách v Březhradě či Slatině.



Některé mateřinky v centru mají každoročně velký „převis“ žádostí. Neplánujete navýšit kapacitu právě v těchto školkách?

Navýšit počet míst není vůbec jednoduché. Každá mateřinka musí splňovat hygienické podmínky.



Jaká je výše měsíčního poplatku za pobyt dítěte?

Stejná jako v minulém roce: 400 korun. Zvlášť se potom hradí strava dítěte.