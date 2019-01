Lucko, jak vůbec tohle všechno začalo, kdy jsi začala psát?

Začalo to tím, že mi rodiče v dětství hodně četli, pak jsem začala psát i sama, když jsem to uměla. Nejdřív jen básničky.



Kdy jsi tuto knihu začala psát?

Začala jsem loni někdy o prázdninách a trvalo to tak sedm měsíců.



Bylo to těžké, něco takového napsat?

Vůbec, bavilo mě to. Nepočítala jsem s tím, že by to mohlo vyjít. Řekla jsem si, že když napíšu pět stran, bude to super, pak jich najednou bylo třicet a pak téměř devadesát. Na dvacáté jsem si řekla, že to zkusím vydat.



Jak dlouho vlastně trvalo, než se ti ozval nakladatel, že to vydá?

S tím, že to vydá, se ozvalo první nakladatelství, kam jsem to posílala už po třinácti dnech. V těch ostatních mi napsali, že nemají peníze, nebo že tento žánr nevydávají.



Jaká byla reakce tvého okolí, když zjistilo, že jsi spisovatelka?

Byli nadšení. Jedna holka mi dokonce řekla, že si tu knihu napíše do čtenářského deníku (směje se).



Mohla bys čtenářům Deníku přiblížit, o čem tvá kniha je?