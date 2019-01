Rychnov nad Kněžnou - Naprostá většina lidí si pod slovem láma pravděpodobně představí tibetského mnicha, málokdo si ale dokáže udělat přesnější obrázek o tom, co toto „povolání“ skutečně obnáší. V zásadě je ale tento většinový názor pravdivý - jedná se o označení pro duchovního učitele buddhismu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Handrejch

Jeden takový nepálský láma Tenzin Sangpo navštíví ve čtvrtek Rychnov nad Kněžnou a v Pelclově divadle vystoupí s přednáškou Praxe buddhismu v běžném život.

Jen v Rychnově nad Kněžnou a v Praze

Rychnov je kromě Prahy jedinou zastávkou Sangpa v České republice. Podle Miluše Hubálkové z rychnovského ozdravného centra Sluníčko, na jehož popud láma do Rychnova přijíždí, zavítá Tenzin Sangpo do východních Čech právě pouze kvůli místní přednášce. „Fakt, že kromě Prahy přijal pozvání i k nám, nás velmi potěšil, ale nepřekvapil. Posláním lámy je šířit buddhistické učení mezi co největší množství lidí a pravděpodobně zejména proto láma se svou přednáškou tady souhlasil,“ dodává Hubálková.

Doma je v Nepálu

Sangpo žije střídavě v klášteře Ka-Nying Shedrub Ling v nepálském hlavním městě Káthmándú a v rakouském meditačním centru Rangjung Yeshe Gomde, kde vyučuje. Pravidelně přednáší také na mnoha místech v Evropě a Asii, převážně v meditačních a výukových centrech, které v různých evropských městech spravuje opat jeho nepálského kláštera Chokyi Nyima Rinpoche.

Zváni jsou všichni

„Můžete se přijít naučit jak ztišit svou mysl, jak porozumět vlastní osobě a pracovat se svými emocemi. Lépe pak porozumíte světu i sami sobě a tomu, jak dokonaleji žít svůj každodenní život. Přednáška může něco dát opravdu každému,“ odpovídá na otázku, zda jsou na přednášku zváni i lidé, kteří s buddhismem doposud nepřišli do styku nebo se s ním teprve chtějí začít seznamovat, Miluše Hubálková.



Koho setkání s lámou zaujme, může se za ním vydat i do Prahy. Tamní program totiž na rozdíl od toho rychnovského trvá několik dní. Jedná se o seminář s názvem Výcvik mysli – cesta moudrosti a soucitu, který pod vedením Sangpa začíná v pátek a trvá až do pondělí. Účastníci se dozvědí o nesobeckém způsobu života, schopnosti ovládnout vlastní touhu a egocentrickou mysl a rozvíjet laskavost, moudrost a soucit.



Přednáška Tenzina Sangpa začíná v Pelclově divadle v Rychnově ve čtvrtek v 17 hodin, za vstupné na ni zájemci zaplatí 120 Kč. (fb)