Hradec Králové - Před domem Jana Tomka v hradeckých Malšovicích stojí parní mašina, která kdysi pomáhala zemědělcům jako parní pohonná jednotka s oráním polí. Další skvosty jsou vystavené v pavilonu na zahrádce s bazénkem s barevnými rybami. A co teprve uvnitř domku?

Sbírka dvou set modelů parních strojů různých velikostí a pracovního pověření. Většinou funkčních a schopných provozu. Pravý ráj nejen pro sběratele, ale pro každého, kdo miluje různá mechanická hejblátka.

Schopnosti obnovy

Jana Tomka z Malšovic jsem nedávno navštívil se svými přáteli, také nadšenými fanoušky technických zázraků minulosti Stačilo se jen dívat, jak si trojice odborníků od první minuty setkání rozumí. Jako by se spolu znali odjakživa. U každého modelu hovoří v podrobnostech řečí techniků o jejich původu, využití a fungování. Pro mne to byla nevšední exhibice skutečných fandů technických památek a kdysi dávno vynalezených zázraků.

Jan Tomek vyniká nejen znalostmi o nich, ale i mimořádnou schopností modely obnovovat k dokonalé a původní kráse. Dokonce je umí sám ve své dílničce vyrábět podle získaných plánů. Na nadšení, s jakým o jejich vzniku vypráví, je vidět, jak je pro svůj zájem zapálený a co všechno o něm ví. A svoji zálibu a její plody neskrývá. Jeho domek i zahrada jsou otevřeny pro všechny zájemce a fandy techniky. Naposled tomu tak bylo na konci května při hradecké Muzejní noci, kdy jeho technické království během několika nočních hodin navštívilo několik stovek fandů. Od těch nejmenších až po seniory, kteří ještě pamatují jejich činnost v továrnách a na polích.

Smysl? Nezapomenout

A co je smyslem Tomkovy sběratelské záliby? V první řadě chce mladým připomenout a nedat zapomenout na to, co kdysi oživovalo stroje v továrnách a umožnilo nástup pokroku v technice, postupně až do dnešních časů. Ukazuje se, že v naší zemi vždycky vyrůstali šikovní a technicky zdatní pracovníci, kteří nejen rozuměli, ale také svýma rukama dovedli přetvářet své sny a myšlenky ve fungující zařízení, která sloužila člověku až k současným složitým a počítači řízeným strojům. Ukázat, že nespadly lidem samy z nebe, ale musely být vymyšleny, sestrojeny a teprve pak člověku léta sloužily.

Království parních strojů Jana Tomka v Malšovicích je především muzeem techniky. Zde je možné na vlastní oči vidět, jak se spalováním v kotli z vody vytváří pára, pomocí které pak pískají a točí se stroje jako kdysi a dovedou to dodnes.

Podpořte sbírku!

Je dobře, že jsou ještě na světě lidé, kteří se snaží tuto technickou nádheru zachraňovat a uchovat ji dalším generacím. Je dobře, že máme ještě několik fandů, kteří jsou ochotni věnovat svůj čas a peníze snaze o jejich záchranu. Poděkujme za to Janu Tomkovi a snažme se ho v jeho snažení podpořit. Třeba tím, že pokud sami víte o nějakém podobném zařízení, které leží zaprášené někde na půdě nebo rezaví ve sklepě, nabídněte ho Janu Tomkovi do jeho sbírky. Bude to podpora jeho nadšení a nová a další příležitost pro jeho šikovné ruce.

Stačí zavolat na telefonní číslo 602 245 910, napsat na e-mail: tomek@thhk.cz nebo přijet přímo se svým příspěvkem na adresu: Jan Tomek, Na Hrázce 363, 500 09 Hradec Králové.

Oldřich Suchoradský