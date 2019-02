Výrava - Na české hudební scéně působí už více než čtyřicet let. Temperamentní lady Věra Špinarová se objeví také na Letním parketu Výrava. S kapelou svého syna Adama Pavlíka si na východě Čech zahraje již tento pátek od 21 hodin.

Věra Špinarová | Foto: Deník

Spolu s ní na parketu vystoupí i skupina Argema známá svými hity Jarošovský pivovar nebo Hráč. Hradecký deník ve spolupráci s organizátory akce, hospodou U Hrubých, vyhlašuje další soutěž o tři volné vstupenky pro dvě osoby.



Stačí jen správně odpovědět na SOUTĚŽNÍ OTÁZKU: V kolika letech nahrála Věra Špinarová svou první nahrávku?

Odpovědi s celým jménem a adresou zasílejte do čtvrtku 2. července na adresu silvie.sprynarova@denik.cz.

Kdo se letos na Parketu představí:

Michal Pavlíček, Michal Prokop s Framus Five a Spektrum - 26. 6. od 20.30 hodin

Věra Špinarová se skupinou Adama Pavlíka a Argema - 3. 7. od 21 hodin

Revival fest – R. Williams revival, AC/DC revival, Queen revival, Judas Priest revival, ABBA revival, Uriah Heep revival, Guns N' Roses revival (Sk), Doors revival a Sepultura revival - 11. 7. od 13 hodin

No Name, Clou a Bladex - 17. 7. od 21 hodin

Support Lesbians, Gaia Mesiah a Enter - 24. 7. od 21 hodin

Mňága a Žďorp, Tony Ducháček se skupinou Garage a Jaksi Taksi - 31. 7. od 20.30 hodin

Olympic a Hydra - 7. 8. od 21 hodin

Festival Alternativa VIII. – Radim Hladík se skupinou Blue Effect, Abraxas, Jiří Schmitzer, Našrot, Rock'n Roll Gang, N. V. Ú., Jana Uriel Kratochvílová se skupinou Illuminatica, Marta a Rasputin band a Totální nasazení - 15. 8. od 13 hodin

Hárlej a Komunální odpad - 21. 8. od 21 hodin

Monkey Business s Terezou Černochovou a Schowstation - 28. 8. od 20.30 hodin

Petr Spálený s kapelou Apollo band, Karel Kahovec – George a Beatovens s Viktorem Sodomou – 4. 9. od 20.30 hodin

Aleš Brichta band a Krausberry - 11. 9. od 21 hodin