První zastávka

Kde byste se tedy měli pohybovat, abyste byli v centru dění? Hlavním dějištěm festivalu je každoročně karlovarský hotel Thermal, který před časem prošel rozsáhlou rekonstrukcí a kde se odehrává nejvíce akcí. Tým několika desítek lidí tu zhruba čtrnáct dní před zahájením už připravuje administrativní zázemí, pokladny, tiskové středisko a další prostory.

Kdybyste si nebyli jistí, zda jste správně, bezpečně vám to napoví obří sochy s křišťálovým glóbem v náručí a natažený červený koberec před hlavním vchodem. Právě tady se odehrávají i dvě nejdůležitější akce festivalu, a to zahajovací a zakončovací ceremoniál. Ty má už více než dvacet let na starosti se svým bratrem režisér, choreograf a scénograf Michal Caban.

Vstup jen pro vyvolené

Na slavnostní ceremoniály nemají přístup všichni novináři a to stejné platí i pro celebrity. Tiskové oddělení má pouze omezený počet vstupenek a pozvánek, samotná tisková či VIP akreditace tudíž neznamená automatický nárok na vstupenku. Vzhledem k omezené kapacitě Velkého sálu hotelu Thermal si pořadatel festivalu každý rok vyhrazuje právo výběru osob, které budou na slavnostní zahájení a zakončení pozvány.

Přestože pokaždé bývají ceremoniály jiné, jsou věci, které se u nich nemění. Pravidelně už několik let je moderuje Marek Eben a pokaždé se na pódiu objeví s proslovem i prezident festivalu Jiří Bartoška v závěsu s nějakou tou slavnou osobností. I jejich harmonogram je pokaždé stejný. Na smluveném místě je vyzvedne auto, objede s nimi hotel Thermal a vyloží je na červeném koberci. Následuje zamávání fanouškům, podpisy, někdo neváhá a udělá si i selfie, a pak zamíří po červeném koberci mezi novináře a dále do Velkého sálu hotelu Thermal, kde se celá akce uskuteční.

Kdo získá cenu?

Ocenění se během festivalu rozdá hned několik. Mezi nejdůležitější patří na závěr Křišťálový glóbus za nejlepší film a k tomu 25 000 dolarů, které se rovným dílem rozdělí mezi režiséra a producenty. Porota složená z filmových odborníků uděluje každoročně i Zvláštní cenu a k tomu 15 000 dolarů. Minimálně dvě významné osobnosti, které se nesmazatelně zapsaly do vývoje světové kinematografie, obdrží Cenu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii, letos ji určitě získá Geoffrey Rush, a vyvolení pak Cenu prezidenta MFF Karlovy Vary. Letos ji na 56. ročníku převezme herec Boleslav Polívka a také americký herec a producent Benicio del Toro.

Klenot Varů

Pokud na nikoho slavného nenarazíte u Thermalu, zkuste zamířit ke Grandhotelu Pupp, kde bývají slavní téměř vždy ubytovaní. Ty největší festivalové hvězdy konkrétně v prezidentském nebo císařském apartmá. Pokud chtějí mít naprosté soukromí a klid od fanoušků, mohou navštívit soukromý klub v suterénu, tzv. Becher’s bar. Ten si oblíbila i řada českých umělců.