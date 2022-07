Natalie Portman: Ve čtrnácti letech odmítla být sexuálním objektem

Už jako malá věděla, co chce dělat. Na rozdíl od jiných na úspěch nemusela dlouho čekat. V jedenácti točila Natalie Portman (41) v ulicích Paříže s Jeanem Renem. To jí ale nestačilo, chtěla být lepší. Dál na sobě pracovala a v mezičase zvládla vystudovat Harvard. Už řadu let patří k nejobsazovanějším hollywoodským herečkám a nyní vstoupí do kin coby superhrdinka. Pro roli ve filmu Thor: Láska jako hrom musela Natalie dokonce udělat to, co ještě nikdy. Dobrovolně ztloustnout a v posilovně nabrat svaly.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Natalie stárne přirozeně a vypadá stále skvěle. | Foto: Profimedia