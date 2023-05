Hned tři zajímavé role hraje Tereza Kostková v nové komedii Za dveřmi kanceláří, uváděné Divadlem Kalich. Na jevišti si je oblíbená česká herečka užívá, v reálu s nimi ale nemá nic společného.

Můžeme vás vidět jako ředitelku televize, frustrovanou psycholožku a…

… ještě drsnou manželku, která objevila nevěry svého manžela, ale rozhodně z nich nepláče. (smích) Jsou to všechno úplně jiné typy než já, ale brutálně jiné! A tohle mě na tom strašně baví. Mám jiné paruky, jiné barvy vlasů… Na ředitelku televize, bývalou rosničku, která má kapacitu mozku jenom na to (smích), jsem si hledala paruku dokonce sama, protože jsem si pořád říkala, že ta, kterou mi nabídli, není ta pravá. Asi půl hodiny jsem strávila v parukárně, než jsem našla tu ideální a moc se mi líbí.

Je z těch tří nějaká role, které nadržujete?

Ani jedné nenadržuju. Tedy trochu fandím té poslední, protože má nedostatek lásky a já jí držím palce, aby jí vše klaplo.

Nejste jediná, kdo má v představení více rolí. Stalo se při zkoušení, že se někdo vžil do někoho jiného?

Tohle se nestane, protože jak říká Vašek Kopta, je to dobře napsané. A z hlediska charakterů tak jasné, že si role nejde plést. Spíš je záludná – a věřím, že se nám ji povedlo nepřekročit, alespoň dle reakcí diváků – hranice vkusu. Aby vše člověk nehrál moc a neudělal z těch „svých“ lidí blbce. Mají důvod, proč se tak chovají, mají svá trápení, všichni jsou dost neempatičtí a svým způsobem sobci, ale je dobré jim tyto vlastnosti víc nezdůrazňovat.

Každý herec má svou hranici, za kterou nejde. Alespoň to tvrdí. Kde ji máte vy?

To je těžká otázka. Záleží na mnoha okolnostech. Někde může být obnaženost a nevadí, někde dost vulgárních slov a také nevadí… Jde vždy o to, jak je ona hraniční věc použita, jaký jste člověk, koho hrajete. Dovolím si říct, že je klika, že jsme všichni jiní než naše postavy.

Jací na rozdíl od nich jste?

Jsme vnímaví, empatičtí, máme se rádi, máme rádi divadlo, humor… To je i důvod, proč se z té hry v našem podání nikdy nestane „ekl“. A to nemyslím nijak sebestředně jako sebechválu. (smích)

Jednu premiéru zmíněné komedie už máte za sebou, jedna vás ale ještě čeká…

Ano, budeme mít ještě premiéru na Letní scéně pod žižkovskou věží. Podobně jako loni s komedií Na útěku, kterou jsme s maminkou hrály od října, ale premiérovaly jsme ji i na Letní scéně.

Co dalšího vás čeká?

Čeká mě ještě s maminkou jiné představení ve Viole a také mám rozhlas, což je moje celotýdenní náplň. Velmi mě těší, že pokračujeme i v natáčení seriálu Jedna rodina, který máme moc rádi. Zdá se, že diváky baví, takže točíme další díly. Tohle všechno mě čeká až do léta, kdy budu mít pauzu od rozhlasu i od natáčení. Jenom si občas půjdu zahrát na Letní scénu pod žižkovskou věží a snad bude i nějaká dovolená.