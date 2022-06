Existují slavné osobnosti, které se počtem dětí výrazně liší od ostatních. Patří mezi ně například Angelina Jolie, která momentálně vychovává šest dětí, nebo třeba Kris Jenner, do jejíhož klanu patří také šest potomků. Nejsou ale samy, které se vrhly do mateřství. Pět dětí si pořídila třeba i Tori Spellingová. Najdou se ovšem páry, které tyto dámy ještě trumfly a rozhodně toho nelitují. Pojďte se s námi podívat, kdo další ze slavných se rozhodl pro početnou rodinu.

Jeho nejmilovanější role? Táta

Umí nejen tančit s vlky a dělat osobního strážce, ale také plodit děti. Se svou první manželkou Cindy Silvou má hned tři – Joea, Lily a Annie. Po rozvodu pak s tehdejší přítelkyní Bridget Rooneyovou přivítal na světě v roce 1996 ještě Liama. Poté se herec Kevin Costner (67) znovu oženil s modelkou Christine Baumgartnerovou, s níž má ještě další tři děti – Caydena, Hayese a Grace. Nejmladší dcera se mu narodila v roce 2010.

Spisovatelka Karin Lednická otvírá staré křivdy Karvinska

Syn, nebo partner?

Málokdo ví, že i zpěvačka Madonna (63) má poměrně početnou rodinu. Známá je její nejstarší dcera Lourdes, kterou má s bývalým partnerem Carlosem Leonem. Syn Rocco se jí narodil v roce 2000 ve vztahu s režisérem Guyem Ritchiem. S ním si také adoptovala dalšího syna Davida Bandu z Malawi. Po rozvodu v roce 2009 přijala do rodiny ještě dceru Mercy a v roce 2017 pak dvojčata Stellu a Estere. Celkem má tedy šest dětí. Zlí jazykové ale tvrdí, že spíš sedm, protože jejímu příteli Williamsovi je sedmadvacet let.

Na cestě je už sedmý potomek

Není to tak dávno, co se celý svět dozvěděl, že manželka Aleca Baldwina (64) Hilaria je znovu těhotná, a herec se tak stane poosmé otcem. „Naše schopnost milovat se neustále rozšiřuje. Už se nemůžeme dočkat, až letos na podzim obejmeme našeho nového malého,“ prozradili Baldwinovi magazínu People. Společně mají šest dětí, dceru Ireland má Baldwin s bývalou manželkou Kim Basinger.

Má velké srdce

Herečka Mia Farrow (77) má celkem čtyři biologické děti, během života ovšem dalších deset adoptovala, a tak je její rodina početná. Tři děti jí bohužel zemřely – dcera Lark v roce 2008 na komplikace spojené s HIV a Tam v roce 2000 na předávkování léky. Thaddeus si vzal život v roce 2016 po neúspěšném vztahu.

Nejcennější klenot. Vzácný diadém princezny Diany poprvé od její smrti vystaví

Nečekané požehnání

Prvním čtyřem dětem slavného kuchaře Gordona Ramseye (55) Megan, dvojčatům Jackovi a Holly a Matildě, bylo od sedmnácti do jednadvaceti let, když se jim v roce 2019 narodil jejich nejmladší bratr Oscar. Ramsey později přiznal, že to bylo pro něj a manželku doslova vymodlené dítě, protože Tana předtím v pátém měsíci potratila a vypadalo to, že už se dalšího dítěte nedočkají. Osud jim ale přál.

Děti dělí třicetiletý věkový rozdíl

Legendární komik Eddie Murphy (61) patří mezi rekordmany. Jeho nejstarší potomek, syn Eric, kterého má s bývalou přítelkyní Paulette McNeelyovou, se narodil v roce 1989. Jeho zatím nejmladší dítě, syn Max, kterého má se svou snoubenkou Paige Butcherovou, se narodil v roce 2018. A možná to není konec! „Moje plodnost ženy přitahuje,“ tvrdí herec.

V životě zažila vzestupy i pády

V českém showbyznysu se šesti dětmi pyšní herečka Veronika Žilková (60), která o jedno novorozené dítě, Melichara, bohužel přišla a ve své nové knize prozrazuje, že další čekala s režisérem Jiřím Menzelem. „Strašně holek si v podobné situaci zničí život. Vědí, že otec dítěte není partner na celý život a on je taky tak nebere. A já věděla, že Menzel má holek víc. Byla jsem i spálená životem,“ vysvětlila.