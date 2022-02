Pocházel z Liberce, kde také prožil prvních deset let. Narodil se v čase Jubilejní zemské výstavy a v matrice je zapsán jako Josephus Wlastimil Burian. S příchodem 20. století se jeho rodina přestěhovala na Žižkov, který tehdy ještě nebyl začleněn do takzvané Velké Prahy, nýbrž měl statut města.

Kdo by si snad podle plebejského zjevu našeho nejlepšího veseloherního herce myslel, že Vlasta Burian vyrůstal jako dříví v lese, ten by se šeredně spletl. Vlastův táta – úředník potravinové daně a vyučený krejčí – miloval ochotnické divadlo a syna pravidelně vodil do Národního. Malý Vlastík kromě toho miloval operu a zpíval v kostele na kůru, neb měl pěkný hlas.

Když jsem k vám chodíval na kopanou

Ještě dříve než na divadelních prknech a ve filmu se Burian prosadil jako sportovec. Zaprvé byl vynikajícím cyklistou a zadruhé chytal v brance prvoligového fotbalového týmu A. C. Sparta. Coby Žižkovák oblékal také dres Viktorky – dodnes má na jejím stadionu malý pomníček. „S. K. Viktorie Žižkov bojkotuje Babičku Boženy Němcové, protože píše o Viktorce nepříznivě,“ zní jeden z Vlastových neodolatelných bonmotů.

Ale tenhle vytáhlý, nosatý a ušatý živel byl rovněž náruživým tenistou, plavcem, otužoval se, jezdil na koni… Sportu dokonce dával přednost před prvním slušným angažmá v kabaretu u Karla Hašlera. Ačkoliv mu Hašler nabízel dvě stovky měsíčně a za nedělní představení dvacku navíc, Burian kývl jen na všední dny. O nedělích přece musel sedět na sparťanské lavičce s kamarády.

Z kabaretu brzy dostal výpověď, fotbalisté však na něj nedali dopustit. S nástupem hitlerovské zvůle pak milovanou Spartu de facto držel nad vodou, když u sebe některé z jejích členů fiktivně zaměstnal, čímž je uchránil totálního nasazení.

V roce 1942 absolvoval kurs pro mezinárodní rozhodčí a od té doby příležitostně pískal „přáteláky“. Už předtím natočil na gramodesky píseň Burian o fotbale, kde zpívá: „Když jsem k vám chodíval na kopanou, ach ouvej, na kopanou, žena šla v neděli s dětma stranou, ach ouvej, s dětma stranou. Teďka už jsem na to starý, abych se šel koukat na lazary…“

Uzavřený smutný pán

Když se Burian díky svým památným skečům s názvy jako Řecko-římský zápas se židlí či C. a k. marodka vypracoval v jednoho z nejoblíbenějších bavičů v Praze, rozhodl se, že se obklopí vlastním souborem. Založil Divadlo Vlasty Buriana, jež se roku 1930 po krátkém putování usídlilo v nově postaveném funkcionalistickém paláci Báňské a hutní společnosti (dnešní divadlo Komedie).

Principál, na kterého by chodily davy i bez asistence ostatních hráčů, získal záhy dvě neocenitelné posily. Jednoho dne za ním přišli dva pánové, jistý Jindřich Plachta a nějaký Jaroslav Marvan. Že prý by si ke svým občanským povoláním rádi přivydělali kašpařením na jevišti, neboť je kumšt baví… Všichni tři se potom velice rychle prosadili i ve vznikajícím českém filmovém showbyznysu.

„V prvním svém filmu jsem vystupoval jako zločinec Balabán, na jehož dopadení byla vypsána odměna deset tisíc korun,“ vzpomínal Burian v roce 1958. „Oznamovaly to plakáty na všech pražských rozích s podotknutím, že jde o první film Vlasty Buriana podle románu J. Skružného Milenky starého kriminálníka. To byl ještě film němý. Prvním mým zvukovým filmem byl C. a k. polní maršálek, který měl v režii Karla Lamače podle scenária Longenova a Wassermanova ohromný úspěch. Hrál se v kinu Fénix při vyprodaných domech nepřetržitě 42 týdnů. Ještě větší úspěch měl v německé verzi, která měla premiéru v největším berlínském kinu Atrium. Další rolí, kritikou velmi uznávanou, byla úloha Bormana ve veselohře Katakomby.“

V Katakombách hraje Burian trochu jinak, než jak jsme zvyklí. Je vážnější, jde do větší hloubky. Právě tahle strunka, kterou byl v sobě schopen kdykoliv rozeznít, dělá z jeho výkonů na plátně malá umělecká díla.

Není to žádná nová myšlenka, že komika účinkuje ještě silněji, když se okoření špetkou tragiky. A o Burianovi se vědělo, že je v soukromí vlastně dosti uzavřený smutný pán. Přemáhal záchvaty maniodepresivity. Ale na place dovedl být živočišně groteskní i intelektuálně břitký. „Němý film vynalezli bratři Lumièrové,“ řekl třeba. „Mluvící asi sestry Lumièrovy.“ A obecenstvo spadlo ze židlí.

Ticho před bouří

„Mým nejmilejším filmem je U snědeného krámu, v němž jsem hrál rytmistra Kylliana,“ svěřil se Burian k stáru. V tomto snímku, natočeném podle románu Ignáta Herrmanna (který se pro změnu inspiroval jednou z Nerudových Malostranských povídek), skončí hlavní postava kupce Žemly sebevraždou.

A je to přítomnost Burianova žvanivého vysloužilce, zabíjejícího čas v nešťastném obchůdku, kam nikdo nezavítá, co zde funguje jako ticho před bouří. To na něm si divák uvědomuje, že příběh musí skončit katastrofou – i když on sám působí jako vždy vesele až komicky.

Obliba Vlasty Buriana před druhou světovou válkou byla jedním slovem bezprecedentní. Žil si vysoko nad poměry a nijak to neskrýval. U dejvické vily, jež byla později znárodněna, si nechal postavit bazén a kurty. Jezdil v drahých autech a na zahradě vyvěšoval vlajku s vlastním erbem. To ale dělal spíš z recese, nafrněný nikdy nebyl. Ve třicátých letech, kdy začalo jít do tuhého, se mnohokrát projevilo, že má rozum i charakter.

„Když zavřeli Divadlo E. F. Buriana, celá řada těch herců nedostala vůbec nikde angažmá,“ vyprávěl jeden z jeho chráněnců Radovan Lukavský. „Vlasta Burian je všechny angažoval k sobě do divadla, všem platil krásné gáže. A po válce se tahle skupina zmocnila Burianova divadla a podali žalobu na Vlastu Buriana jako na kolaboranta. My všichni ostatní jsme napsali žádost, aby okamžitě tuhle obžalobu zrušili a napsali jsme, kolik dobrých skutků udělal. Nebylo to nic platné, oni ho pak odsunuli někam na venkov, kde dělal vrchního a při tom dělal legrace. Tento stát se k němu zachoval strašným způsobem.“

Takhle vysoko skáče můj pes

Téhož Radovana Lukavského zachránil Burian – stejně jako své známé fotbalisty – před total arbeitem, když požádal nacisty o jeho „okamžité uvolnění“. Přesto se po válce dočkal cejchu zrádce, a to přímo exemplárního. Důvodů našli žalobci celou řadu.

Tak namátkou: ve vile na Hanspaulce přijal německé pohlaváry. („Co měl dělat? Nemohl jim přece říct: Jděte do pr…“ rozhorlil se Jan Werich, když se o tomto argumentu dozvěděl.) Nebo: zdravil zdviženou pravicí. (Což Burian u soudu sklesle doplnil v tom smyslu, že takto na veřejnosti nikdy nezdravil a pokud to udělal na jevišti, doprovodil to slovy: „Takhle vysoko skáče můj pes, když přijdu domů.“)

Nejvíce mu přitížil rozhlasový skeč Hvězdy nad Baltimorem, k němuž byl za války donucen a ve kterém zesměšňoval exilovou vládu v Londýně. Konkrétně parodoval „opilého“ Jana Masaryka. Exulanti Voskovec s Werichem ho za to na dálku z Ameriky odsoudili, což si potom, když se dozvěděli o různých utajených příkladech Burianovy odvahy, marně vyčítali. Zejména Jan Werich se v dalších letech všemožně snažil svého přítele zvednout ze dna a vrátit před kameru. Nedal pokoj, dokud si ho neprosadil do role rádce ve filmové pohádce Byl jednou jeden král…

Faktem zůstává, že na rozdíl od jiných českých tvůrců, kteří si za okupace skutečně těžce zadali ve filmu, na divadle i v životě, Vlasta Burian od roku 1942 zásadně netočil s německými produkcemi, nedal žádný rozhovor kolaborantskému tisku a ze všech ostatních ponižujících zakázek se vymluvil pod záminkou nemocí či špatné němčiny (ve skutečnosti byl jazykově velmi nadaný).

Po osvobození neběžel vstoupit do KSČ, což část páté kolony učinila a tím se spasila. Král komiků po tříměsíčním vězení a s půlmilionovou pokutou na krku skončil jako dlaždič, načež sloužil jako skladník na Hříběcí boudě u Vrchlabí. Mohl být rád, že ho neposlali do lágru, jak žádala Státní bezpečnost. Do počátku šedesátých let, kdy zemřel, až na výjimky živořil v úloze estrádního umělce. A i v ní byl podle pamětníků skvělý.

Tak pravil Vlasta Burian

Až bude televize, tak si budou moct hluchoněmý telefonovat.



Hudba je malbou, na kterou se člověk dívá ušima…



Muži dělají za řečí tečku, ženy dvojtečku.



Němci jsou velmi podivný národ. Když se jim narodí holčičky, volají: Hoch!



Někteří fotbalisté prý mají podkopané zdraví.



Šach je dobrý ve dne a dáma v noci.



Nejlínější je svědomí. Málokdy se v někom hne.



Velikánské týrání zvířat je, když koktavý člověk učí papouška mluvit.



Divné je, když si dáte kapra namodro a dostanete po něm žloutenku.



Hloupé je, když věštkyně neví, jestli bude moct prvního zaplatit činži…



Už nejsem vegetarián. Protože jsem četl, že Přemyslovci vyhynuli po přeslici…