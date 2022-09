Co bylo na začátku, předtím, než jste na roli Marka Vlčka kývl?

Pokaždé to mám stejné, rozhoduje u mě kvalitní scénář. Navíc jsem zhlédl slovenskou verzi Pana profesora v podání Tomáše Maštalíra, takže jsem věděl, do čeho jdu. Neznamená to ale, že bych se do něj jakkoli stylizoval, prostě jsem si tu postavu udělal podle svého. Je to taková moje představa ideálního profesora, kterého bych rád míval i já sám, i když je tedy někdy pořádně „napřesdržku“. A bylo to celé zajímavé. Znal jsem štáb, který seriál točí, ne ta děcka, která hrají studenty. Během prvního seznamovacího víkendu jsem ale pochopil, že je to super parta. Dokonce jsem už některé z nich viděl i v jiných produkcích, takže se zjevně talentu neubránili. A to je dobře.

Bude Marek Vlček, který při výuce používá neortodoxní metody, pořád ten stejný rebel? Nebo právě tím, že si začne s Beránkovou, u něj dojde k nějaké osobnostní proměně?

Myslím, že tím rebelem zůstane, ale zároveň se z něj pod vlivem toho vztahu stane hodný beránek. Nechci prozrazovat, o co všechno mezi Markem a Karolínou půjde a zda má jejich vztah perspektivu. To se postupně ukáže. Kdybych bych to měl ale pojednat s humorem – pokud bych byl někdy žena, tak bych určitě nechtěl žít s Markem Vlčkem. A kdybych byl muž, tak bych nechtěl žít s Karolínou Beránkovou. Je to zvláštní věc, že se ti dva dali dohromady, ale tím ten seriál možná ještě víc „naroste“.

Studenti Marka berou i proto, ze se jim snaží pomáhat s jejich osobními problémy. Je to takový „kámoš“ profesor. Dovedete si představit, že byste jím byl i v reálném životě?

Lidé se mě na to často ptají, ale já mám zato, že si mě v té roli dost zidealizovali. Takto – představit si to asi umím, ale problém je, že nevím, co bych učil. A taky bych cítil obrovskou zodpovědnost, abych jim předal potřebné vědomosti či znalosti. Navíc je učitelská profese náročná na přípravu, to bych časově vůbec nestíhal. Je ale pravda, že jako lektor, nebo jak to nazvat, budu fungovat v rámci takových malých víkendových herecko-pěveckých workshopů. K povolání pedagoga to má ale daleko.

V seriálu vyučujete fyziku a chemii. Měl jste tyto předměty ve škole rád?

Vlastně měl. Někdy jsem z nich dostal i dvojku. Ale je pravda, že moc nejsem na teorii – tabulky prvků nebo výpočty rovnic mě nikdy neoslovovaly. Mě spíš baví ta samotná mechanika, fyzikální zákony, ozkoušet si je v praxi… Teď jsem si to uvědomil - zmiňované tabulky souvisejí s různými přepočty, takže mě vlastně nebaví matika, i když je to královská disciplína.

Sledujete tuzemské školství? A co o něm soudíte?

No, vnímám především to, že na vrcholu naší pyramidy moci bohužel nemáme žádného duchovního ani politického vůdce, který by hlásal, že kulturu a především školství, jako národotvorná odvětví, je potřeba mnohem více podporovat než doposud. Jinak zhyne i národ a jeho tradice. Toho se trochu bojím.