"Je to pravda, zemřel v noci ze včerejška na dnešek, bojoval se zraněními po autonehodě v Šanghaji, která se stala v pátek," řekl Novotný.

Beránek se po vítězství v soutěži Muž roku prosadil především v Asii. Byl úspěšným modelem a roku 2013 se zároveň stal nejkrásnějším mužem Evropy a 6. nejkrásnějším mužem planety. „Nedal jsem na něj dopustit, velmi jsem si ho vážil, patřil k nejúspěšnějším Mužům roku, skromný a hodný kluk, který navždy zůstane v mém srdci,“ dodal Novotný.

K úmrtí Beránka se již vyjádřil i Martin Špaček, jeho kamarád a majitel modelingové agentury Prestige Models, v níž Beránek kdysi působil.

"Je to strašné. Byl to jeden z nejtalentovanějších modelů, s nimiž jsem měl to štěstí pracovat. Naprostý profík, který dělal světové kampaně. Vždy si ale udělal čas, aby pomohl začínajícím modelům, nebo k nám přijel dělat patrona soutěže krásy Look Bella. Především to byl ale skvělý kamarád. Ochotný člověk, který pomáhal kdekoli a kdykoli mohl a nikdy nezkazil žádnou srandu," nechal se Špaček slyšet pro Deník.