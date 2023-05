Zpěvačka Martina Pártlová prozradila v rozhovoru pro časopis Story, zda se jí dotýkají články, které rozebírají věkový rozdíl mezi ní a jejím partnerem. Zároveň se svěřila s tím, že než se dostala do světa šoubyznysu, myslela si o sobě, že je docela hezká holka. Anonymní dopisy a nehezké články, které na téma jejího vzhledu kdysi v bulváru vycházely, ji ale znejistěly a dohnaly dokonce do rukou plastického chirurga.

Martina Pártlová je spokojenou maminkou, která si už novinové články, ani anonymní vzkazy osobně nebere. | Foto: Profimedia

Když koukám na články o vás, nikde nechybí informace, že je váš partner mladší o čtrnáct let. Myslíte si, že je to stále taková exotika?

Bohužel v Česku to bude exotika asi navěky. Myslím, že je u nás hodně zažito, že ženská po čtyřicítce už vlastně nikoho nemůže zajímat, že je stará, že nemůže přitahovat mladší partnery, protože vrásky se nenosí a nejsou sexy… Myslím, že jsme si vyšli s Pepou maximálně vstříc. Já jsem odjakživa na mladší a on na starší. Tečka. (smích)

Bylo vám nepříjemné, když se psalo, že máte doma zajíčka?

Vždyť já mám zajíčka a jsem na to pyšná! Ten pohled po ránu je k nezaplacení. Jen nevím, jestli on může říct to samé. (smích) Ať si píšou, co chtějí. Mně je to jedno. Já mám s mým o čtrnáct let mladším partnerem nádhernou zdravou dceru a to je důležitý. To, jak nás lidi vnímají, je jejich věc.

Na jevišti už jste byla ženou mnoha hlasů, mnoha tváří. Co v civilu? Kolik tváří zná váš partner?

Myslím, že dost. A už se tomu přestal i divit. Jsem Blíženec a s nima to bývá občas těžký.

Kolik tváří zná vaše dcera?

Myslím, že ta zná zatím jen tu jednu tvář. Až bude v pubertě, tak možná pozná pár dalších, ale to je až za dlouho. Já jsem velmi trpělivý a klidný člověk a u vlastní dcery ještě tisíckrát víc.

Říkali vám lidé, že vás mateřství změní, že byste měla trochu ubrat, protože jako maminka byste měla být trochu serióznější?

Pořad někdo říkal, že mě to změní. Ale že by mi někdo řekl, abych už byla už serióznější, protože jsem matka, tak to ne. To by si asi za klobouk nedal. (smích) Já sama už nestojím o to, být někde do tří do rána v baru a lítat po všech čertech, to mi nemusí nikdo říkat.

A změnilo vás nějak mateřství? Rychleji třeba zjihnete?

Ale jo. Mám větší pochopení pro cizí děti (smích) a začala jsem se na ně i smát, což jsem předtím moc nedělala. Občas i zjihnu a to už je teda vrchol. Jinak jsem plakala vždycky u všeho, jen teď je to víc hystericky. Nedávno jsem viděla film I dva jsou rodina, a to jsem teda tak řvala, až ze mě dostal Josef záchvat smíchu. Nemohla jsem vůbec přestat.

Co vás kromě tohoto filmu naposledy dojalo k slzám?

Dcera Stella. Nebrečela jsem teda hystericky, ale ukápla mi slza, když si na mě položila hlavičku.

A kdy vám naposledy došel humor, slova, všechno…

Je to asi pokaždý, když má tatínek na starosti Stellu a já se vrátím z práce domů, kde je to jako po výbuchu. To už kolikrát neřeknu nic a jdu rovnou uklízet. (smích)

Z práce mimo jiné znamená, že domů přijedete z koncertu. Už sedm let doprovázíte hudební skupinu Čechomor. Co musí zpěvačka, která jezdí s touto kapelou, bezpodmínečně mít a ovládat?

Měla by mít určitě lásku k vínu, k hudbě, kterou dělají kluci, a měla by umět ovládat Františka s Karlem. (František Černý a Karel Holas, pozn. red.) Ale psssst… je to jen mezi náma.

Obohatili vás něčím praktickým do vašeho života tito zkušení a moudří muži?

Praktickým? Ano, alkohol by se neměl míchat!

Jste zpěvačka, veřejně vystupujete. Jak se stavíte ke svému vzhledu? Řešila byste ho míň, kdybyste nebyla známá?

Určitě ano. Byla to soutěž X Factor, díky které jsem se dostala do šoubyznysu a kdy jsem o svém vzhledu začala pochybovat. Do té doby jsem měla pocit, že jsem docela hezká holka. Ale jsou to přesně ty hnusné zprávy, co ti chodí od anonymů a donutí tě přemýšlet o tom, zda to tak je.

Myslím, že právě kvůli tomu jsem šla na plastiku víček. Byl to i tlak od lidí z bulváru. Jedna paní mi psala, že se do mě pěkně zahryzl zub času. (smích) Ano, zahryzl. Je mi o patnáct let víc, tak to prostě je. Někdy to řeším a někdy si říkám, kašli na to. Myslím, že to tak má spousta ženských. Ale samozřejmě se snažím, aby mě ten zub ohlodával pomaleji. (smích)

Takže cítíte tlak na to, že byste jako veřejně známá tvář měla nějak vypadat?

Ono to je těžký. Lidi vlastně nadávají na vyretušované, upravené fotky a pak, když dáte neupravenou fotku, diví se, že stárnete. Rozhodně bych tomu nechtěla podlehnout jako Madonna. To byl můj idol v mládí a tu to semlelo strašně moc. Ale kdo ví, třeba si ten obličej taky jednou natáhnu až za uši. (smích)

Jak se vypořádáváte se svými nedokonalostmi?

Mám v koupelně velké zrcadlo s kruhovým světlem a tam jsem vždycky hezká. Takže chodím jen tam. (smích) Ale jestli myslíte nějaké úpravy, tak ano, chodím na botox. Samozřejmě na ten netestovaný na zvířatech. No a pak se snažím starat mnohem víc o pleť než před deseti lety.

S vašimi kamarádkami Nikol Leitgeb a Veronikou Arichtevou točíte zábavná videa coby komické trio 3v1.

Popravdě už toho moc netočíme, spíš vůbec. Nějak nám nezbývá moc času, ale máme talk show na Evropě 2 od pondělí do čtvrtka, která startuje vždy ve dvaadvacet hodin.

3v1 si lidé spojují se zábavou. Kdy jste v sobě objevila bavičský potenciál?

Myslím, že jsem ho objevila hodně brzy. Asi jsem měla pocit, že jako druhorozená se musím snažit víc prosazovat. Vždycky jsem se snažila ségru hlasitě přezpívat a nakazovala jsem jí, ať zpívá potichoučku. Mamka říká, že jsem se prý ráda předváděla před návštěvami. Nejlíp mi šel tanec Sandokan. Na základce jsem byla taky dost rozjívená a dělala ze sebe šašky, což vlastně trvá dodnes.

Podporoval někdo z rodiny nebo z okolí vaši bavičskou stránku?

Nevím, ale to vlastně asi ani moc nemusel. Já jsem se v tom podporovala dost sama. (smích) Navíc od šesti let jsem měla partu kamarádek, které na tom byly stejně, a humor jsme pěstovaly společně.

Byla jste extrovert, nebo jste k té vaší „exhibici“ potřebovala do party někoho dalšího?

My jsme s holkama z Budějc (České Budějovice, pozn. red.) točily takový blbosti už kdysi dávno na klasickou kameru. Když je dobrá parta, tak to jde všechno samo. Já jsem taková rozeřvaná malá paní, co miluje zábavu a miluje lidi a je ráda, když se smějí. Bylo štěstí, že jsme se s holkama z 3v1 potkaly a doplnily si ty naše humory.