Festival demokracie 2019 v Hradci Králové

Jaké jsou největší výzvy naší společnosti 30 let po Sametové revoluci? Příroda bez vody? Společnost bez demokracie? Nebo něco úplně jiného? Přijďte diskutovat s novinářkou Petrou Procházkovou, místopředsedou spolku Milion chvilek pro demokracii Benjaminem Rollem, historikem Tomášem Petráčkem a ochráncem přírody Jiřím Malíkem na Festival demokracie v Hradci Králové. Jiří Malík: Bez vody? Voda v Česku už dochází, mizí hmyz a ptáci i žížaly. Od komunismu se péče o lesy, pole nebo rybníky moc nezměnila. Jaké jsou hlavní příčiny tohoto stavu? Ovlivňují i kvalitu naší demokracie? Co se s tím dá dělat? Petra Procházková: Proč se v Rusku neujala demokracie? V jaké kondici je současné Rusko? Rozvíjející se velmoc, nebo stát který ztrácí dech? Jak je a byla v Rusku přijímána a prosazována demokracie? Vždycky 89 nebo práce na dalších 30 let? Jaké jsou největší výzvy naší společnosti 30 let po Sametové revoluci? Jakou cestu a kam jsme prošli? Panelová diskuze s Benjaminem Rollem ze spolku Milion chvilek pro demokracii, historikem Tomášem Petráčkem, novinářkou Petrou Procházkovou a ochráncem přírody Jiřím Malíkem. Harmonogram 12. října 2019, kavárna Artičok, třída Karla IV. 493/13, Hradec Králové 15:30 ‑ 16:30 Jiří Malík: Bez vody? (přednáška a diskuze) 16:30 ‑ 16:45 přestávka (coffee break) 16:45 ‑ 17:45 Petra Procházková: Proč se v Rusku neujala demokracie? (přednáška a diskuze) 17:45 ‑ 18:00 přestávka (coffee break) 18:00 ‑ 19:30 Vždycky 89 nebo práce na dalších 30 let? Panelová diskuze Petry Procházkové, Benjamina Rolla, Tomáše Petráčka a Jiřího Malíka